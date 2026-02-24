Kedden nagyrészt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk

Kedden észak, északnyugat felől határozottan elkezd vékonyodni, csökkenni a felhőzet, és ma nagyrészt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk.

A nap első felében fokozatosan csökken a csapadék esélye, délutántól főként a Miskolc-Békéscsaba vonal környezetében alakulhatnak ki további záporok, zivatarok.

Az északnyugati szelet ma nagy területen kísérik erős lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 10 és 14 fok között alakul,

északkeleten lehet ennél hűvösebb az idő.

Késő estére 0 és +6 fok közé hűl a levegő.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2026.02.24. kedd éjfélig

Ma a délutáni órákban a keleti megyékben egy összeáramlási zóna mentén előfordulhatnak zivatarok, melyeket viharos széllökés (~60-70 km/h) és apró szemű jégeső kísérhet.

Elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki zivatar veszélye miatt több kelet- és északkelet-magyarországi vármegyére. Az érintett területeken a nap folyamán zivatarok alakulhatnak ki, amelyekhez villámlás, átmeneti szélerősödés és helyenként jégeső is társulhat.

A riasztás a következő vármegyékre érvényes:

Békés vármegye , Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye , Hajdú-Bihar vármegye és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye .

A meteorológiai szolgálat szerint a zivatarok elsődleges veszélyforrása a villámlás, erős széllökések és jégeső is előfordulhat.

