Hidvéghi Balázs: Ki kell állniuk a magyaroknak a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen a nemzeti petícióval

„Most nincs helye a hallgatásnak. Most nem lehet csendben maradni. Ki kell állniuk a magyaroknak a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen!” – fogalmazott Hidvéghi Balázs.

A kormánypárti politikus a közösségi oldalán publikált videóban az elmúlt napok hírei kapcsán rámutatott, hogy

„Magyarország elképesztő zsarolás, nyomásgyakorlás és fenyegetések célpontjává vált!”

Hidvéghi Balázs kifejtette, hogy Brüsszel szeme láttára az ukránok elvágták és megtámadták a Barátság kőolajvezetéket és még katonailag is fenyegetik hazánkat. „Most nincs helye a hallgatásnak. Most nem lehet csendben maradni. Ki kell állniuk a magyaroknak a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen! Ezért kérem önöket: csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz!”– érvelt a Fidesz–KDNP politikusa, aki szerint eljött az idő, hogy „nagyon sok magyar ember együtt, egyértelműen kimondja, hogy mi nem akarunk ebben a háborúban részt venni.”

„Mi nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzéből háborúzzanak. És

mi nem akarjuk, hogy a háborúpártiak kedvéért veszélybe sodorják az energiaellátásunkat, az üzemanyag-ellátásunkat, és a többszörösét fizessük a rezsiért. Nem. Nem és nem!”

– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs, aki rávilágított, hogy Brüsszel, Ukrajna és a Tisza ugyanazt akarja. Eltakarítani a békepárti nemzeti kormányt, hogy egy bábkormány lépjen a helyére – egy olyan kormány, amely kész a háborút és Ukrajnát támogatni, bármi áron, bármibe is kerüljön ez a magyar embereknek.

„A Tisza gátlástalanul összejátszik az ukránokkal és a brüsszeli elittel”

– magyarázta.

„Ma a kőolajvezeték ügyében játszanak össze, de holnap ugyanígy összejátszanának a háborús döntésekben, a pénzbehajtásban is” – tette hozzá.

„Nem lehet csendben maradni. Ki kell állnunk a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen!”

– tette egyértelművé a nemzeti petíció aláírására buzdító Hidvéghi Balázs.

Kiemelt kép: A kormány január 14-én jelentette be, hogy nemzeti petíciót indít az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban (Fotó: MTI/Purger Tamás)