Határozatképtelen volt az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülés

Határozatképtelenség miatt csak napirend előtti felszólalások hangzottak el a parlament hétfő esti rendkívüli ülésén, amelyet az MSZP kezdeményezett a gödi Samsung-gyárban felmerült szabálytalanságokkal kapcsolatban, illetve az akkumulátorgyártó és -feldolgozó vegyi üzemek azonnali ellenőrzését sürgetve. A napirend elfogadására 18 képviselő igennel, egy pedig nemmel szavazott, míg egy képviselő tartózkodott.

Mi Hazánk: azonnal meg kell vizsgálni az akkumulátorgyárakat

Dócs Dávid (Mi Hazánk) szerint a kormánynak évek óta tudomása volt arról, hogy „nem kicsi” a szennyezés mértéke a gödi Samsung-gyárban. A környezethasználati engedély semmit nem ér ebben az országban, hiszen, ha van ennek a gyárnak, akkor is mérgez, ha pedig nincs, akkor is zavartalanul működik tovább – hangoztatta.

Kifogásolta, a kormány az elmúlt 16 évet nem arra használta, hogy önálló nemzetgazdaságot építsen, hanem előbb a német autóipar összeszerelő üzemévé tette az országot, majd egy keleti fordulattal rendkívül kártékony akkumulátorgyárakat telepített ide.

Azt javasolta, vizsgálják meg ezeket a gyárakat, és ha szükséges azonnal zárják be azokat, mert nem lehet, hogy a magyar emberek kárára működjenek ezek a jobbára külföldi multik által birtokolt üzemek.

Jobbik: hibernálják a szennyező akkugyárakat!

Brenner Koloman (Jobbik) arról beszélt, hogy az Országgyűlésnek törvényjavaslatot nyújtottak be arról, hogy hibernálják a szennyező akkugyárakat.

Rámutatott: hosszú évek óta szisztematikus probléma van a szennyező ipari létesítmények ellenőrzésével és a környezetvédelmi garanciák betartásával Magyarországon, amit veszélyesnek nevezett.

Aggasztónak nevezte, hogy a fideszes kormány veszélyezteti a magyarokat, a saját politikai és a gazdasági körök érdekeit a magyarok érdekei elé helyezik.

Kijelentette: a javaslatuk alapján azonnal fel kell függeszteni a szennyező tevékenységet folytató gyárakat, addig, amíg teljeskörűen nem igazolják, hogy minden környezetvédelmi és egyéb biztonsági előírást teljesítenek. Egyfajta fordított bizonyítási terhet rónának ezekre az üzemekre, emellett a mérési adatokat köznyilvános adatokká tenné a Jobbik.

Ezek az üzemek és a gödi ügy is azt mutatják, hogy a fideszes kormány elhibázott gazdaságpolitikát folytat – mutatott rá Brenner Koloman.

MSZP: az embereket és a környezetet mérgezi a gyár

Komjáthi Imre (MSZP) arról beszélt: a kormánypárti képviselők arra hivatkozva maradtak távol a rendkívüli üléstől, hogy az összehívás indoka a kampány részét képező „álhíren alapul”, majd arról beszélt, számos hatósági intézkedés és döntés mutatja a probléma valós voltát.

Példaként hozta fel: hatósági határozatban kellett kimondani, hogy egészséges levegőt kell biztosítani a dolgozóknak, egy másik dokumentumból pedig szerinte az következik, hogy a dolgozók által nem értett nyelven szóló feliratok jelzik a veszélyeket, az emberek így például nem tudtak arról, hogy rákkeltő anyagokkal dolgoztak.

Hangsúlyozta: nem volt véletlen, hogy a Samsungot korábban 400 millió forintos büntetéssel sújtották a hatóságok. A politikus az üzem embereket és környezetet mérgező voltáról beszélt.

DK: szigorú munka- és környezetvédelmi ellenőrzésekre van szükség

Rónai Sándor (DK) azt mondta, hogy amikor a gödi Samsung-gyár 2019 és 2022 között 88 tonna magzatkárosító oldószert bocsátott ki a levegőbe, Tuzson Bence jelenlegi igazságügyi miniszter a Pest megyei 5-ös számú választókerület egyéni képviselője volt. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy az üzem dolgozói 2021-2022. között legalább 133 alkalommal voltak kitéve mérgező anyagoknak.

Tuzson Bence 2023-tól miniszterként ott ült a kormányüléseken és a „sajtóban megjelent információk szerint következetesen védte a Samsung akkumulátorgyárat”, annak ellenére, hogy „sorra derültek ki az újabb szennyezések, visszaélések, mérgezések és szabálysértések” – fogalmazott.

Rónai Sándor azt mondta, hogy nem kell miniszternek vagy képviselőnek lenni ahhoz, hogy valaki kimenjen a Samsung-gyár melletti játszótérre, ahol a zajvédő fal már több helyen berepedt.

A politikus felhívta a figyelmet arra a javaslatukra, ami szigorú munka- és környezetvédelmi ellenőrzéseket rendszeresítene. Kiemelte, hogy az előírásokat megszegő gyárakat pedig bezárnák.

Szavazás a napirendről

Az ülésen felolvasták Kocsis Máté (Fidesz) és Simicskó István (KDNP) levelét, miszerint frakcióik nem vesznek részt az Országgyűlés rendkívüli ülésén, mivel annak kezdeményezése szerintük álhíren alapul és a választási kampány részét képezi.

A napirend elfogadására 18 képviselő igennel, egy pedig nemmel szavazott, míg egy képviselő tartózkodott. Az elnöklő Latorcai János megállapította: az Országgyűlés nem határozatképes és nem is lát lehetőséget a határozatképesség helyreállítására.

Az alelnök, mielőtt bezárta az ülést, közölte: a parlament kedden 9 órakor folytatja rendes ülését.

