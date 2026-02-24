Határozatképtelen volt az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülés

Mi Hazánk: azonnal meg kell vizsgálni az akkumulátorgyárakat
Dócs Dávid (Mi Hazánk) szerint a kormánynak évek óta tudomása volt arról, hogy „nem kicsi” a szennyezés mértéke a gödi Samsung-gyárban. A környezethasználati engedély semmit nem ér ebben az országban, hiszen, ha van ennek a gyárnak, akkor is mérgez, ha pedig nincs, akkor is zavartalanul működik tovább – hangoztatta.
Kifogásolta, a kormány az elmúlt 16 évet nem arra használta, hogy önálló nemzetgazdaságot építsen, hanem előbb a német autóipar összeszerelő üzemévé tette az országot, majd egy keleti fordulattal rendkívül kártékony akkumulátorgyárakat telepített ide.
Azt javasolta, vizsgálják meg ezeket a gyárakat, és ha szükséges azonnal zárják be azokat, mert nem lehet, hogy a magyar emberek kárára működjenek ezek a jobbára külföldi multik által birtokolt üzemek.
Jobbik: hibernálják a szennyező akkugyárakat!
Brenner Koloman (Jobbik) arról beszélt, hogy az Országgyűlésnek törvényjavaslatot nyújtottak be arról, hogy hibernálják a szennyező akkugyárakat.
Rámutatott: hosszú évek óta szisztematikus probléma van a szennyező ipari létesítmények ellenőrzésével és a környezetvédelmi garanciák betartásával Magyarországon, amit veszélyesnek nevezett.
Aggasztónak nevezte, hogy a fideszes kormány veszélyezteti a magyarokat, a saját politikai és a gazdasági körök érdekeit a magyarok érdekei elé helyezik.
Kijelentette: a javaslatuk alapján azonnal fel kell függeszteni a szennyező tevékenységet folytató gyárakat, addig, amíg teljeskörűen nem igazolják, hogy minden környezetvédelmi és egyéb biztonsági előírást teljesítenek. Egyfajta fordított bizonyítási terhet rónának ezekre az üzemekre, emellett a mérési adatokat köznyilvános adatokká tenné a Jobbik.
Ezek az üzemek és a gödi ügy is azt mutatják, hogy a fideszes kormány elhibázott gazdaságpolitikát folytat – mutatott rá Brenner Koloman.
MSZP: az embereket és a környezetet mérgezi a gyár
Komjáthi Imre (MSZP) arról beszélt: a kormánypárti képviselők arra hivatkozva maradtak távol a rendkívüli üléstől, hogy az összehívás indoka a kampány részét képező „álhíren alapul”, majd arról beszélt, számos hatósági intézkedés és döntés mutatja a probléma valós voltát.
Példaként hozta fel: hatósági határozatban kellett kimondani, hogy egészséges levegőt kell biztosítani a dolgozóknak, egy másik dokumentumból pedig szerinte az következik, hogy a dolgozók által nem értett nyelven szóló feliratok jelzik a veszélyeket, az emberek így például nem tudtak arról, hogy rákkeltő anyagokkal dolgoztak.
Hangsúlyozta: nem volt véletlen, hogy a Samsungot korábban 400 millió forintos büntetéssel sújtották a hatóságok. A politikus az üzem embereket és környezetet mérgező voltáról beszélt.
DK: szigorú munka- és környezetvédelmi ellenőrzésekre van szükség
Rónai Sándor (DK) azt mondta, hogy amikor a gödi Samsung-gyár 2019 és 2022 között 88 tonna magzatkárosító oldószert bocsátott ki a levegőbe, Tuzson Bence jelenlegi igazságügyi miniszter a Pest megyei 5-ös számú választókerület egyéni képviselője volt. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy az üzem dolgozói 2021-2022. között legalább 133 alkalommal voltak kitéve mérgező anyagoknak.
Tuzson Bence 2023-tól miniszterként ott ült a kormányüléseken és a „sajtóban megjelent információk szerint következetesen védte a Samsung akkumulátorgyárat”, annak ellenére, hogy „sorra derültek ki az újabb szennyezések, visszaélések, mérgezések és szabálysértések” – fogalmazott.
Rónai Sándor azt mondta, hogy nem kell miniszternek vagy képviselőnek lenni ahhoz, hogy valaki kimenjen a Samsung-gyár melletti játszótérre, ahol a zajvédő fal már több helyen berepedt.
A politikus felhívta a figyelmet arra a javaslatukra, ami szigorú munka- és környezetvédelmi ellenőrzéseket rendszeresítene. Kiemelte, hogy az előírásokat megszegő gyárakat pedig bezárnák.
Szavazás a napirendről
Az ülésen felolvasták Kocsis Máté (Fidesz) és Simicskó István (KDNP) levelét, miszerint frakcióik nem vesznek részt az Országgyűlés rendkívüli ülésén, mivel annak kezdeményezése szerintük álhíren alapul és a választási kampány részét képezi.
A napirend elfogadására 18 képviselő igennel, egy pedig nemmel szavazott, míg egy képviselő tartózkodott. Az elnöklő Latorcai János megállapította: az Országgyűlés nem határozatképes és nem is lát lehetőséget a határozatképesség helyreállítására.
Az alelnök, mielőtt bezárta az ülést, közölte: a parlament kedden 9 órakor folytatja rendes ülését.
Kiemelt kép: Brenner Koloman, a Jobbik frakcióvezető-helyettese (b7) napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. február 23-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)