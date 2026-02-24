Hatalmas robbanás rázta meg az éjjel Dnyipro egyik rendőrségi épületét

Február 24. Ezen a napon tört ki négy évvel ezelőtt, 2022-ben az orosz–ukrán háború. A harcok továbbra is folyamatosak, hétfő éjjel Dnyiprót is robbanás rázta meg.

Nagy erejű robbanás rázta meg Dnyipro egyik rendőrségi épületét, terrortámadásra gyanakszanak a hatóságok

Hétfő este robbanás történt Dnyipro egyik rendőrségi épületénél, nem sokkal azután, hogy Mikolajivban is volt egy támadás, amit terrortámadásként értékeltek a hatóság. Az ügyészségi közlés szerint egy improvizált robbanószerkezet robbant fel. A történteknek áldozata nem volt, azonban a robbanás az ablakokban, a bútorokban és a számítógépes berendezésekben is kárt okozott. A rendvédelmi szervek még vizsgálják az eset körülményeit – olvasható az Unian ukrán hírügynökség oldalán.

Elzárkóztak az ukránok, hiába kérte Szlovákia, hogy szakemberek ellenőrizhessék a Barátság kőolajvezeték állapotát

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter szerint Pozsony nem kapott tájékoztatást Kijevtől arról, hogy az orosz hadsereg csapása milyen károkat okozott a Barátság vezetéken – közölte a ZN.UA ukrán hírportál. A tárcavezető hozzátette:

az ukrán fél nem teszi lehetővé, hogy a szlovák szakemberek a helyszínre utazzanak és megvizsgálják a történteket.

Moszkva nem kapott választ Kijevtől a területi kérdés ügyében – jelentette ki Dmitrij Medvegyev

Az orosz fél ismertette álláspontját minden kulcsfontosságú kérdésben az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásokon, beleértve a területi kérdést és a leszerelés paramétereit is, de ezekre még nem kapott választ – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke, amikor hétfőn egy drónalakulat katonáival találkozott.

Üzent az ukrán külügyminiszter: Magyarország és Szlovákia ne Kijevnek, hanem a Kremlnek küldjön ultimátumot

Magyarország és Szlovákia „ultimátumait” „a Kremlnek kellene címezni” – írta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalon hétfőn.

Brüsszel összejátszik Ukrajnával Magyarország és Szlovákia ellenében – figyelmeztetett Szijjártó Péter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a találkozón két „sokkoló” dolog is kiderült: az egyik, hogy az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas azt akarja, hogy Magyarország és Szlovákia katonákat küldjön Ukrajnába, a másik pedig hogy Kijev valóban összejátszik Brüsszellel a kőolajszállítás blokkolását illetően.

Kiemelt kép: Ukrán tűzoltók egy orosz légicsapás helyszínén, Kijev térségében 2026. február 22-én, miután hajnalban Oroszország csaknem 300 drónnal és 50 rakétával támadta Ukrajnát. A támadásokban egy ember meghalt a kijevi régióban, többen épületromok alatt rekedtek (Fotó: MTI/EPA)