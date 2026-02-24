„Ha Orbánt nem tudják eltakarítani, hogy akarnak elbánni Putyinnal?” – kritizálta a nyugati vezetőket az ukrán elemző

Borisz Tizenhauzen ukrán politikai elemző szerint Európa háborúra készül Oroszországgal, ezért Brüsszelnek ideje lenne megvonni Orbán Viktor és Magyarország vétójogát. A szakértő egy videóban élesen bírálta a magyar kormányfőt, amiért szerinte akadályozza az Európai Unió közös döntéseit és blokkolja az orosz energiahordozókkal kapcsolatos intézkedéseket.

Az elemző úgy fogalmazott: miközben Európa Oroszországgal való konfliktusra készül, Orbán Viktor hátráltatja az egységes fellépést, és ezzel gyengíti a közös eredményeket – közölte a Mandiner.

„Orbán akadályozza mindenki munkáját, blokkolja a közös döntéseket, lenullázza a kollektív eredményt. Takarodjon innen!” – fogalmazott a háborúpárti ukrán szakértő.

Hangsúlyozta:

ha az EU nem tud megbirkózni a magyar miniszterelnökkel, akkor nehezen fog tudni fellépni Vlagyimir Putyin ellen.

„Srácok, kedves Európai Unióm! Orbán a nyakatokra ült, lelógatja a lábait és lóbálja őket. Nem lenne itt az ideje megváltoztatni a döntéshozatali mechanizmust? Mert ez már nagyon nevetségesen néz ki – sőt már nem is vicces” – fogalmazott.

Mint ismert, Magyarországra és Szlovákiába 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül. A magyar kormány többször jelezte: álláspontja szerint Kijev politikai nyomásgyakorlásra használja a szállítás leállítását.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken bejelentette: amíg Ukrajna blokkolja az olajszállítást, Magyarország blokkolni fogja azt a 90 milliárd eurós uniós kölcsönt, amelyet az Európai Unió a háború sújtotta országnak szán.

Kiemelt kép: Borisz Tizenhauzen ukrán politikai elemző (Fotó: Facebook.com)