„Ha Orbánt nem tudják eltakarítani, hogy akarnak elbánni Putyinnal?” – kritizálta a nyugati vezetőket az ukrán elemző

Az elemző úgy fogalmazott: miközben Európa Oroszországgal való konfliktusra készül, Orbán Viktor hátráltatja az egységes fellépést, és ezzel gyengíti a közös eredményeket – közölte a Mandiner.
„Orbán akadályozza mindenki munkáját, blokkolja a közös döntéseket, lenullázza a kollektív eredményt. Takarodjon innen!” – fogalmazott a háborúpárti ukrán szakértő.
Hangsúlyozta:
ha az EU nem tud megbirkózni a magyar miniszterelnökkel, akkor nehezen fog tudni fellépni Vlagyimir Putyin ellen.
„Srácok, kedves Európai Unióm! Orbán a nyakatokra ült, lelógatja a lábait és lóbálja őket. Nem lenne itt az ideje megváltoztatni a döntéshozatali mechanizmust? Mert ez már nagyon nevetségesen néz ki – sőt már nem is vicces” – fogalmazott.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken bejelentette: amíg Ukrajna blokkolja az olajszállítást, Magyarország blokkolni fogja azt a 90 milliárd eurós uniós kölcsönt, amelyet az Európai Unió a háború sújtotta országnak szán.
