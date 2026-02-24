Fordulat a franciáknál: négy év után először mondják többen azt, hogy állítsák le a fegyverszállítást Ukrajnának

„Egy friss felmérés szerint négy év alatt 50 százalék alá esett Franciaországban azoknak az aránya, akik még támogatják Ukrajna fegyveres támogatását” – írja a La Tribune francia hírportál. Orbán Viktor miniszterelnök még január végén beszélt arról, hogy az európai nép fellázad Ukrajna uniós tagsága és a háború finanszírozása ügyében.

A portál által közölt kutatási adatokból világosan látszik a tendencia, ahogy a háború támogatása ellen fordult a francia lakosság. A La Tribune szerint ezzel így is relatív többségben maradnak azok, akik támogatják a fegyverszállításokat, az elmúlt négy háborús év mérlege így is világosan látszik:

2022-ben a lakosság 65 százaléka támogatta a fegyverszállítást, idén már csak 47 százalék, ez közel 20 százalékos csökkenést jelent négy év alatt.

A felmérést végző Ifop elemzője az eredményeket értékelve arról beszélt, az ukrajnai fegyverszállítás támogatásának ilyen látványos bezuhanása nem az orosz háborús narratíva népszerűségét, hanem sokkal inkább a francia lakosság háborús fáradtságát mutatja. Ezt mutatja az is, hogy a többség továbbra is fenyegetésként tekint Oroszországra, ezért a francia fegyverkészletek védelmi célú feltöltését a többség (58 százalék) támogatja.

Orbán Viktor január végén beszélt arról, hogy Ukrajna uniós tagsága ellen fellázad az európai nép

Ahogy arról a hirado.hu oldalán is beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök január végén a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorának adott reggeli interjújában beszélt arról, hogy az európai nép fellázadhat a háborúpárti vezetők ellen Ukrajna uniós tagsága és a háború támogatása ügyében.

„Most már legutóbb, amikor pénzt akartak küldeni Kijevbe, már hárman voltunk: a szlovákok, a csehek és mi, és látom, hogy Ukrajna tagságának ügyében is lázad az európai nép”

– hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök annak idején arról beszélt, hogy „az európai emberek nem akarnak ilyen összegeket elküldeni Ukrajnába, és nem akarják Ukrajna belépését sem”.

„Föl fog lázadni, ha mi, magyarok meg közép-európaiak jól csináljuk, a nyugat-európai országok is fel fognak lázadni, rá fogják kényszeríteni a saját országaikat, a saját vezetőiket, hogy ezeket az őrültségeket ne támogassák”

– hangoztatta Orbán Viktor, aki a békepárti álláspont képviseletét „nehéz, de megnyerhető mérkőzésnek” nevezte, azonban ez nagyban függ szerinte a 2026-os országgyűlési választások kimenetelétől is.

„Persze először itthon kell nyerni áprilisban, és utána lehet nyerni Brüsszelben”

– mondta Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Az ukrán hadsereg 65. önálló gépesített dandárja sajtószolgálatának képén katonák gyakorlatozás után fegyvert tisztítanak a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen egy 2025-ös felvételen (Fotó: MTI/EPA/65. önálló gépesített dandár)