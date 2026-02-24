Erdős-bokros külterületen találták meg a volt zalai polgármester holttestét

Speciális keresőkutyák bevetésével találták meg annak a volt zalai polgármesternek a holttestét kedden délelőtt Szombathely határában, a 86-os és 87-es főutak várost elkerülő útszakasza mellett egy erdős területen, aki 2026. január 12-én tűnt el Szombathelyen.

Vida Józsefet utoljára a szombathelyi Zanati út egyik áruházának parkolójában látták, innen tűnt el – számolt be a Vaol. hu.

A Vas vármegyei hírportál információi szerint az áruház parkolójából Vida József gyalog ment el arra a helyre, ahol most megtalálták a holttestét. A férfi önkezével vethetett véget az életének,

egy fán, kötélre felakasztva találták meg a sűrű erdős-bokros területen,

ahol a rendőrség bűnügyi helyszínelői nyomokat rögzítettek kedden.

A Zalo.hu korábbi cikkében felidézte, hogy

Vida József 1998 és 2024 között hat önkormányzati cikluson át volt a Zala vármegyei Belsősárd település polgármestere.

2024-ben, a június 9-én megtartott választáson szavazategyenlőség alakult ki közötte, s az egyetlen kihívója, Rákosné Vida Anikó Mária között, ezért szeptember 22-én időközi választásra került sor a községben, amely a korábbiakhoz képest jóval nagyobb részvétel mellett zajlott. Az időközi választáson Vida József 68 szavazattal maradt alul a 75 voksot kapott kihívójával szemben.

Kiemelt kép forrása: Vaol.hu Facebook-oldala