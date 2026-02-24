Erdős-bokros külterületen találták meg a volt zalai polgármester holttestét

Vida Józsefet utoljára a szombathelyi Zanati út egyik áruházának parkolójában látták, innen tűnt el – számolt be a Vaol. hu.
A Vas vármegyei hírportál információi szerint az áruház parkolójából Vida József gyalog ment el arra a helyre, ahol most megtalálták a holttestét. A férfi önkezével vethetett véget az életének,
egy fán, kötélre felakasztva találták meg a sűrű erdős-bokros területen,
ahol a rendőrség bűnügyi helyszínelői nyomokat rögzítettek kedden.
A Zalo.hu korábbi cikkében felidézte, hogy
Vida József 1998 és 2024 között hat önkormányzati cikluson át volt a Zala vármegyei Belsősárd település polgármestere.
2024-ben, a június 9-én megtartott választáson szavazategyenlőség alakult ki közötte, s az egyetlen kihívója, Rákosné Vida Anikó Mária között, ezért szeptember 22-én időközi választásra került sor a községben, amely a korábbiakhoz képest jóval nagyobb részvétel mellett zajlott. Az időközi választáson Vida József 68 szavazattal maradt alul a 75 voksot kapott kihívójával szemben.
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!