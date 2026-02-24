Emeli a kormány a Demján Sándor Programon belül elérhető egyik konstrukció keretösszegét

„Tovább növeljük a magyar vállalkozások versenyképességét és exportteljesítményét” – írta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter keddi Facebook-bejegyzésében, amelyben bejelentette, hogy 200 milliárd forinttal, azaz 700-ról 900 milliárd forintra emelik a Demján Sándor Programon belül elérhető és rendkívül népszerű EXIM konstrukciók keretösszegét.

„A Demján Sándor Program célja a kkv-k méretének megduplázása, az export ösztönzése és a hazai vállalkozások működésének támogatása, beruházásaik és befektetéseik előmozdítása, valamint a nemzetközi versenyképességük növelése” – fűzte hozzá a miniszter.

Arról döntöttek, hogy 100 milliárd forinttal emelkedik a forgóeszköz-beszerzések és a beruházások hitelkerete, 40 milliárd forinttal a lízinghitelek kerete és 60 milliárd forinttal a beruházási és zöld beruházási hitelek kerete – ismertette a nemzetgazdasági miniszter.

„A hiteleket a magyar kkv-k kedvező kamatozás mellett vehetik igénybe, ezzel is segítve a fejlődésüket ”

– fogalmazott Nagy Márton.

Bejegyzésében hozzátette: „Hajrá magyar kkv-k!”

Fotó forrása: Facebook/Nagy Márton hivatalos oldala

Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)