Emeli a kormány a Demján Sándor Programon belül elérhető egyik konstrukció keretösszegét

„A Demján Sándor Program célja a kkv-k méretének megduplázása, az export ösztönzése és a hazai vállalkozások működésének támogatása, beruházásaik és befektetéseik előmozdítása, valamint a nemzetközi versenyképességük növelése” – fűzte hozzá a miniszter.
Arról döntöttek, hogy 100 milliárd forinttal emelkedik a forgóeszköz-beszerzések és a beruházások hitelkerete, 40 milliárd forinttal a lízinghitelek kerete és 60 milliárd forinttal a beruházási és zöld beruházási hitelek kerete – ismertette a nemzetgazdasági miniszter.
„A hiteleket a magyar kkv-k kedvező kamatozás mellett vehetik igénybe, ezzel is segítve a fejlődésüket ”
– fogalmazott Nagy Márton.
Bejegyzésében hozzátette: „Hajrá magyar kkv-k!”
