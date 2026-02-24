Elzárkóztak az ukránok, hiába kérte Szlovákia, hogy szakemberek ellenőrizhessék a Barátság kőolajvezeték állapotát

Szlovákia vizsgálatot sürget a Barátság kőolajvezetéket ért károk ügyében, és azt állítja, hogy Ukrajna nem engedi a szlovák szakértőket a támadás helyszínére – közölte az ország külügyminisztere az uniós külügyminiszterek zárt ülésén.

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter szerint Pozsony nem kapott tájékoztatást Kijevtől arról, hogy az orosz hadsereg csapása milyen károkat okozott a Barátság vezetéken – közölte a ZN.UA ukrán hírportál. A tárcavezető hozzátette:

az ukrán fél nem teszi lehetővé, hogy a szlovák szakemberek a helyszínre utazzanak és megvizsgálják a történteket.

A miniszter úgy fogalmazott, Szlovákia számára érthetetlen az ukrán hozzáállás, mivel kérésük ellenére nem kaptak elegendő információt, és a helyszíni vizsgálatot sem engedélyezték.

Pozsony az Európai Bizottsághoz is fordult: az energiaügyi biztostól, Dan Jørgensentől azt kérték, küldjenek szakértői csoportot annak felmérésére, hogy a sérülések valóban megakadályozzák-e az olajszállítás helyreállítását.

Blanár hangsúlyozta, hogy Szlovákia energetikai segítséget nyújt Ukrajnának, és támogatja a civil lakosságot is. Elmondása szerint az Ukrajnában felhasznált dízel mintegy 15 százaléka a szlovák Slovnaft vállalattól származik, emellett Szlovákia fordított irányú gázszállítással és szükség esetén villamosenergia-ellátással is segít.

Korábban Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arról beszélt, hogy Magyarország várható panaszát az orosz olajtranzit ügyében nem tartják meglepőnek, mivel a szállítás egy orosz támadás következtében akadozik. A szlovák külügyminiszter szerint fontos, hogy Ukrajna megfelelő tájékoztatást adjon a helyzetről, hogy elkerülhetők legyenek a további feszültségek az energiaellátás terén.

Leleplezték az ukránokat: hazudnak a kőolajvezeték állapota kapcsán

Előzőleg a hirado.hu is beszámolt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentésével kapcsolatban arról, hogy Magyarország addig nem támogat újabb, Ukrajnával kapcsolatos európai uniós döntéseket, amíg nem áll helyre a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába a Barátság vezetéken.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Budapest és Pozsony energiaellátásának biztonsága nem lehet politikai viták tárgya. Mint mondta, Magyarország álláspontja szerint az Európai Bizottságnak fel kell lépnie annak érdekében, hogy a szállítás mielőbb újrainduljon.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas javaslatot tett arra, hogy a tagállamok katonai szerepvállalását is megvizsgálják Ukrajna támogatásában, amit Magyarország elutasít.

Szijjártó Péter szerint Ukrajna nem adott kielégítő tájékoztatást a Barátság kőolajvezeték állapotáról, és akadályozza a helyszíni vizsgálatokat. Hozzátette: Magyarország a jövőben is minden olyan lépést megvétóz, amely veszélyezteti az ország energiaellátását.

Budapest álláspontja szerint a kérdés rendezéséig nem támogatják sem az újabb szankciós csomagot, sem az Ukrajnának szánt további pénzügyi segítséget.

Kiemelt kép: Juraj Blanár (Fotó: Facebook.com)