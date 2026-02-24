Eldőlt: tizenegy év után jön a Mayweather–Pacquiao-rekordmeccs visszavágója

Tizenegy évvel történelmi mérkőzésük után ismét összecsap a két exvilágbajnok bokszlegenda, Floyd Mayweather Jr. és Manny Pacquiao.

A 49. születésnapját kedden ünneplő amerikai klasszis és a két esztendővel fiatalabb Fülöp-szigeteki sztár szeptember 19-én lép szorítóba Las Vegasban. A 2015. május 2-án rendezett első meccsüket simán nyerte Mayweather, igaz, riválisa előzőleg közölte, hogy vállsérüléssel küszködik, de nem akart visszalépni a találkozótól, amely 410 millió dolláros csúcsbevételt hozott.

Mayweather 2007-ben, 2015-ben, legutóbb pedig 2017-ben jelentette be visszavonulását. Több súlycsoportban is világbajnok volt, tökéletes mérlege ötven veretlen mérkőzést számlál. Az elmúlt kilenc évben időnként bemutatómeccseket vállalt, amelyek sportszakmailag kevéssé voltak értékelhetők, viszont jelentős bevételeket hozó találkozók voltak. Ezek közül a következő az 59 éves Mike Tyson elleni mérkőzés lesz április 25-én a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

Az amerikai klasszis kijelentette, a történelem meg fogja ismételni önmagát.

„Egyszer már bokszoltam vele, és legyőztem. Most is így lesz” – fejtette ki, arról azonban egyikük sem beszélt, hogy melyik súlycsoportban csapnak össze a Sphere elnevezésű, gömb alakú csarnokban.

„Eleget vártak a rajongók, megérdemlik ezt a visszavágót” – közölte a Pacmannek becézett ázsiai öklöző. „Azt akarom, hogy Floyd ezzel az egy vereséggel élje le az életét, és mindig emlékezzen arra, hogy ki verte meg” – tette hozzá Pacquiao, aki április 18-án az orosz Ruszlan Provodnyikovval száll szembe felhozó meccsen Las Vegasban. Profi mérlege 51 győzelemből, kilenc vereségből és két döntetlenből áll.

A 2021-ben egyedüliként nyolc súlycsoportban szerzett vb-övvel visszavonult Pacquiao politikusként is aktív, 2016-tól 2022-ig szenátor volt hazájában, 2022-ben pedig az elnöki tisztségre is pályázott.

Kiemelt kép: Floyd Mayweather Jr. és Manny Pacquiao (Fotó: MTI/EPA)