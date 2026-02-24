Egy ukrán lap szerint Zelenszkij már a nyugati szövetségeseit is azzal vádolja, hogy le akarják váltani

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint egyes nyugati hatalmak választások kiírásával próbálhatják eltávolítani őt a hatalomból. Az államfő erről a BBC News -nak adott interjúban beszélt.

Zelenszkij úgy fogalmazott: nem világos számára, hogy partnerei valóban választásokat akarnak-e, vagy egyszerűen csak le szeretnék váltani. Hozzátette, szerinte a következő hónapokban újabb kezdeményezések jelenhetnek meg ezzel kapcsolatban – számolt be a Strana ukrán hírportál. A cikk szerint az ukrán elnök emlékeztetett arra is, hogy korábban már beszélt arról:

véleménye szerint az Egyesült Államok is a leváltását fontolgathatja. Mint mondta, szerinte a partnereknek tisztázniuk kellene, valóban választásokat szeretnének-e, vagy személycserét akarnak elérni.

Zelenszkij hangsúlyozta:

álláspontja szerint Ukrajnában csak a háború lezárása után lehet választásokat tartani.

Úgy véli, Oroszország a mielőbbi szavazást azért sürgeti, hogy eltávolítsa őt a hatalomból.

A hirado.hu is írt arról korábban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint mind az Egyesült Államok, mind Oroszország nyomást gyakorol Kijevre, hogy az ukrán hadsereg vonuljon ki a Putyin által fontosnak tartott donyecki területről. Az elnök hangsúlyozta, hogy a Donbász elhagyása felosztaná az ukrán társadalmat, és gyengítené az ország pozícióját.

Zelenszkij korábban azt is hozzátette, hogy

Ukrajna vissza fogja szerezni elvesztett területeit, de ehhez időre és megfelelő fegyverzetre van szükség.

Az ukrán vezetés továbbá a háború hosszú távú folytatására készül, a stratégiai döntéseket ennek megfelelően alakítják – tette hozzá az elnök.]

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólal az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én. (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)