Dömötör Csaba Strasbourgban: Ha Brüsszel továbbra is küldi a milliárdokat Ukrajnának, még több koporsóra lesz szüksége

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője európai parlamenti felszólalásában arról beszélt, hogy az EU-nak vissza kell térnie a közösség alapítóatyja, Robert Schuman által kijelölt útra, miszerint az európai integráció célja az, hogy a háború elképzelhetetlen legyen, anyagilag pedig lehetetlen. Ehelyett a közösség több százmilliárd eurót költött az ukrajnai háború támogatására, emiatt pedig Európa veszített versenyképességéből, valamint egymillió munkahely szűnt meg. Szóba került a Barátság kőolajvezeték leállítása is, ezzel kapcsolatban emlékeztetett a kormány álláspontjára: Magyarország nem enged a zsarolásnak.

Az európai törvényhozás plenáris ülésén a Fidesz EP-képviselője emlékeztetett Robert Schuman 1950-es nyilatkozatára az európai integráció motivációival kapcsolatban. Kifejtette, a Schuman-nyilatkozat egyik sora úgy fogalmaz: „A cél az, hogy a háború elképzelhetetlen legyen, anyagilag pedig lehetetlen.” Dömötör Csaba szerint a schumani gondolat „évtizedekig az európai együttműködés szíve közepe volt, de az itteni többség, élén Von der Leyen elnök asszonnyal ezt mára elfelejtette, sőt, az ellenkezőjét akarja”.

„A háborút újra elképzelhetőnek tartják, anyagi támogatását kötelességnek. Ez a ház az elmúlt négy évben két dolgot nem akart különválasztani. Azt, hogy a bajbajutottakon segítenünk kell, és azt, hogy ettől még nem kell belekerülnünk egy háborúba”

– mutatott rá a politikus.

Ahogy fogalmazott, Magyarország „elítélte az orosz agressziót, a menekülteket befogadta, áramot és üzemanyagot biztosítottunk, a menekült gyermekeknek iskolai oktatást” – sorolta. „Hálát nem kaptunk, fenyegetéseket annál inkább” – fűzte hozzá.

„Meg azt, hogy most blokkolják az olajszállítmányokat Magyarország irányába. Itt is elmondom: nem fogunk engedni a zsarolásnak”

– hangsúlyozta Dömötör Csaba.

„Önök úgy zúgatják a háborús szivattyút, hogy egy dologgal nem törődnek: a következményekkel. Ebben a háborúban évente négyszázezer ember esett el, vagy lett rokkant. Ha tovább küldik a milliárdokat, akkor még több koporsóra lesz szükség”

– mutatott rá Dömötör Csaba.

A Fidesz EP-képviselője ezután arra hívta fel a figyelmet, milyen költségeket rótt ki Európára az ukrajnai háború és Ukrajna uniós tagságának támogatása. „Brutálisak a gazdasági következmények is. Európa elköltött eddig 200 milliárd eurót. Most felvesz 90 milliárdot hitelként. Majd beleraknának további 300 milliárdot az új költségvetésbe. Közben a szankciókkal magasba lökték az energiaárakat, így az ipar elveszti versenyképességét. Egymillió munkahely szűnt meg az európai iparban” – mutatott rá a Fidesz európai képviselője.

„És azt is tudjuk, hogy Ukrajna további 1500 milliárdba kerülne a következő tíz évre”

– tette hozzá Dömötör Csaba, utalva ezzel a tervezett ukrán jóléti tervre, amely az előzetes számítások szerint több mint 1,3 millió forintos adóterhet jelentene minden magyar család számára. Önök ezt a számlát teljesítenék is.

„Vajon megmondták a választóiknak, hogy ezt az összeget honnan fogják majd elvenni? A fejlesztési pénzekből, az agrártámogatásokból, vagy a nemzeti költségvetésekből? Ki fog eléjük állni?”

– tette fel a kérdést Dömötör Csaba.

„Az európai álmot a békére és az abból fakadó gyarapodásra alapozták”

– emelte ki, majd hozzátette: „Önök elárulják ezt az álmot. Nem remélünk cirógató szavakat, de egy dolgot elvárunk. Azt, hogy ne üldözzék azokat, akik még hisznek benne.” Dömötör Csaba a háború végével kapcsolatban arra figyelmeztetett, ha az Európai Unió nem változtat irányvonalán, akkor szerinte „Európa addigra a világ legjobb helyéből a világ beteg embere lesz. Önbecsülésében, biztonságában, gazdaságában. És akkor milliók teszik majd fel a kérdést: ki a felelős ezért? Mindenki tudja majd a választ” – folytatta. „Szerintünk van másik út is. Robert Schuman útja. Vegyék elő a nyilatkozatát, és tegyék fel a kérdést: miért felejtették el?” – zárta felszólalását Dömötör Csaba.

Magyarország addig blokkolja az Európai Unió által Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hadikölcsönt, amíg az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken nem indul újra, ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be még pénteken, Mátészalkán.

„Mi nem engedünk ennek a zsarolásnak, nem támogatjuk Ukrajna háborúját, nem fizetünk az ukránoknak a háborúért, nem engedjük a magyar emberek pénzét elküldeni Ukrajnába, és nem engedjük, hogy megemeljék a benzinárat Magyarországon”

— fogalmazott Szijjártó Péter.

A 90 milliárd eurós csomagot — amely a decemberben született uniós megállapodás része — az Európai Unió egy nagy volumenű pénzügyi támogatásként tervezi Ukrajna számára, amelyet az európai közös költségvetésből biztosítana.

A döntés azonban egyhangú EU‑döntést igényel, és mivel Magyarország vétót jelentett, a csomag nem léphet hatályba.

A Barátság kőolajvezeték január 27‑e óta nem szállít olajat Magyarországra és Szlovákiába – ezt megelőzően egy orosz dróncsapás sértette meg a vezetéket Ukrajna területén. Ukrajna szerint a vezeték sérülése miatt állt le a tranzit, míg a magyar és a szlovák kormány azt állítja, hogy műszaki akadály nem áll fenn, és az ukrán fél szándékosan késlelteti az újraindítást. Orbán Viktor miniszterelnök ezzel kapcsolatban kijelentette:

azzal, hogy Ukrajna leállította az orosz kőolaj áramlását a Barátság-vezetéken keresztül, Zelenszkij beavatkozott a magyar választásokba azért, hogy zűrzavart keltsen, elősegítve egy ukránpárti kormány hatalomra kerülését az áprilisi választásokon.

„Most képzeljék el azt a választási kampányt, ahol azzal kell szembenéznem, hogy hirtelen ezer forint a benzin ára, vagy megduplázódik a rezsiköltség” – fogalmazott Orbán Viktor, aki egyúttal hangsúlyozta, hogy Magyarország ki fogja védeni ezt a támadást.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)