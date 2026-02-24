Dmitrij Medvegyev nukleáris csapással fenyegette meg a Nyugatot és Ukrajnát

Az oroszok szerint Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris fegyverek átadására készül Ukrajna számára, ennek kapcsán Dmitrij Medvegyev nukleáris csapással fenyegetett. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a nemzetközi jog megsértéséről beszélt.

A Strana Today beszámolója szerint az orosz biztonsági tanács (SCR) alelnöke nukleáris csapással fenyegette meg Ukrajnát, Nagy-Britanniát és Franciaországot, azt követően, hogy az a vád érte a francia és a brit kormányt, hogy nukleáris fegyvereket adnának át Ukrajnának.

A korábban az orosz államfői és kormányfői posztot egyaránt betöltő Dmitrij Medvegyev szerint ez

nukleáris fegyverek közvetlen átadását jelentené egy háborúban álló országnak.

Medvegyev úgy nyilatkozott:

„Kétség sem férhet hozzá, hogy egy ilyen esemény során Oroszországnak bármilyen fegyvert, beleértve nem stratégiai nukleáris fegyvereket is, olyan ukrajnai célpontok ellen kell használnia, amelyek veszélyt jelentenek Oroszországra,”

emellett pedig – folytatta –

„ha szükséges, olyan beszállító országok ellen is be kellene vetni ezeket, amelyek egy orosz nukleáris konfliktusban bűnrészessé válnak”.

„Ez az a szimmetrikus válasz, amelyhez az Orosz Föderációnak joga van ”– hangsúlyozta Medvegyev.

Nem sokkal korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megerősítette azt az orosz hírszerzésekre alapozott vádat, hogy Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris fegyvereket kíván átadni Ukrajnának.

„Párizsnak és Londonnak az a szándéka, hogy atombombát szállítsanak Kijevbe, nyíltan megsérti a nemzetközi jogot. Ezt az információt az Orosz Föderáció figyelembe veszi majd az ukrajnai béketárgyalások során” – idézte a Kreml szóvivőjét a folyamatosan frissülő háborús hírfolyamában a Strana Today.

Kiemelt kép: Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke (Fotó: MTI/AP/Szputnyik pool/Oleg Molcsanov)