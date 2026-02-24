Bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel - közölte a rendőrség a tragikusan elhunyt Egressy Mátyás halála kapcsán

A toxikológiai vizsgálat során vett vér- és vizeletmintákból még kiderülhet, fogyasztott-e az eltűnésének éjszakáján a tragikusan fiatalon elhunyt Egressy Mátyás alkoholt vagy kábító hatású szert.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy a január 17-én eltűnt Egressy Mátyás holttestét február 21-én, szombaton megtalálták a Duna XI. kerületi szakaszán, a Rákóczi hídtól délre. A DNS-vizsgálat egyértelmű egyezést mutatott, így beigazolódott, hogy a fiatal fiú vízbe fulladt.

Az igazságügyi szakértő szerint a boncolás során vett vér- és vizeletmintákból még kideríthetik, volt-e a tragikusan elhunyt fiatal szervezetében alkohol vagy kábító hatású szer az eltűnése éjszakáján – számolt be az Atv.hu.

A portál felidézte, hogy Egressy Mátyás eltűnése több mint egy hónapon át foglalkoztatta az ország közvéleményét. A 18 éves fiút rendőrök és civilek egyaránt keresték, miközben tanúvallomások, családi nyilatkozatok, térfigyelő kamerák felvételei és rendőrségi közlemények alapján próbálták rekonstruálni eltűnésének körülményeit.

A rendelkezésre álló adatok szerint

a fiú 2026. január 16-án, péntek este barátaival az V. kerületben szórakozott, majd január 17-én, szombat hajnalban egyedül indult haza XI. kerületi otthonába, de nem érkezett meg.

A család feltételezése szerint egy éjszakai buszjáraton elaludhatott, később több szemtanú is a fiú zavart viselkedéséről számolt be. Január 18-án egy dunai hajó kamerája rögzítette, hogy valaki a Lánchídról a Dunába esik, a rendőrség ezt követően a folyóra is kiterjesztette a keresést. Február 21-én, szombaton megtalálták a Duna XI. kerületi szakaszán a fiú holttestét, a Rákóczi hídtól délre.

A rendőrségi közlemény szerint

bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében szakértők bevonásával folytatja a vizsgálatot.

