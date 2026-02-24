Bóka János: A Barátság kőolajvezeték működőképes, Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a szállítást

„A Barátság kőolajvezeték február közepe óta működőképes, Ukrajna azonban politikai okokból mindeddig nem indította újra a szállítást, ami sérti az EU-Ukrajna társulási megállapodást is” – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden Brüsszelben.

Az EU-tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozására érkezve Bóka János elmondta: a legfontosabb feladatának azt tartja, hogy tájékoztassa kollégáit a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban kialakult helyzetről; a vezeték január 27-e óta nem szállít olajat Magyarország és Szlovákia felé.

Közölte, felhívja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy Magyarország és Szlovákia támogatójaként lépjenek fel az uniós jogi és nemzetközi kötelezettségek érvényesítése érdekében. Tájékoztatása szerint mindaddig, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem indul meg a szállítás Magyarország irányába, a kormány az Európai Unió intézményeiben nem tud hozzájárulni olyan döntéshez, amely Ukrajnát segíti.

Bóka János felhívta a figyelmet:

az európai intézmények, köztük az Európai Bizottság is, egyértelművé tették, hogy nem kívánnak nyomást gyakorolni Ukrajnára a szállítás újraindítása érdekében, miközben Magyarországra továbbra is nyomás nehezedik a hétéves költségvetés módosítása kapcsán, hogy Ukrajna támogatáshoz jusson. Ez szerinte a lojális együttműködés követelményének súlyos sérelme.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa a magyar kormányfőnek írt levelében felhívta a figyelmet, hogy az Ukrajna számára nyújtandó 90 milliárdos segélycsomaggal kapcsolatos döntést tiszteletben kell tartani, és egyetlen tagállam sem engedheti meg, hogy aláássa az Európai Tanács közös döntéseinek hitelességét.

Bóka János a levélre reagálva úgy fogalmazott: az Európai Unió 90 milliárd eurót biztosít Ukrajna számára, amellyel Magyarország nem értett egyet, ugyanakkor nem akadályozta meg, hogy a többi tagállam – magyar pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül – elfogadja és végrehajtsa a tervet. Hozzátette: a döntés óta Ukrajna politikai okokból az „energiafegyverhez” nyúl és beavatkozik a magyar választási kampányba, hogy bizonytalanságot és káoszt keltsen, és ezzel a Tisza Pártot segítse hatalomra.

„Azt nem várhatja el tőlünk egyetlen európai intézmény és egyetlen uniós tagállam sem, hogy úgy tegyünk, mintha mi sem történt volna. Ezek nagyon súlyos fejlemények, amelyekre valamilyen módon válaszolni kell”

– szögezte le.

A miniszter hangsúlyozta:

Magyarország nem enged a nyomásgyakorlásnak sem Ukrajna, sem az uniós intézmények részéről. Mindaddig, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem indul újra a szállítás, nem járul hozzá Ukrajnának kedvező döntésekhez.

Bóka János kitért arra is, hogy a tanácsülés az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján zajlik, amelyről egyperces néma felállással emlékeznek meg. Mint mondta, ez intő jel az Európai Unió és tagállamai számára, hogy az eddigieknél intenzívebben kell dolgozni a békéért, és támogatni kell azokat a kezdeményezéseket, amelyek valós eséllyel vezethetnek sikerre.

„Jelenleg egy ilyen kezdeményezés van az asztalon, ez pedig Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezése, amit Magyarország teljes mértékben és feltételek nélkül támogat”

– jelentette ki Bóka János.

Ukrajna akadályozza a Barátság vezeték vizsgálatát

Előzőleg a hirado.hu is beszámolt arról, hogy az Európai Parlament február elején sürgősségi eljárásban elfogadta azt a jogszabálycsomagot, amely 90 milliárd euró összegű uniós hitel biztosítását teszi lehetővé Ukrajna számára a 2026-2027-es időszakra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy Magyarország addig nem támogat újabb, Ukrajnával kapcsolatos európai uniós döntéseket, amíg nem áll helyre a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába a Barátság vezetéken – melyen keresztül – az ukrán állásponttal szemben, mely szerint orosz támadás rongálta meg a vezetéket – Magyarország és Szlovákia állítja, hogy politikai döntés miatt nem érkezik kőolaj.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Budapest és Pozsony energiaellátásának biztonsága nem lehet politikai viták tárgya. Mint mondta, Magyarország álláspontja szerint az Európai Bizottságnak fel kell lépnie annak érdekében, hogy a szállítás mielőbb újrainduljon.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas javaslatot tett arra, hogy a tagállamok katonai szerepvállalását is megvizsgálják Ukrajna támogatásában, amit Magyarország elutasít.

Szijjártó Péter szerint Ukrajna nem adott kielégítő tájékoztatást a Barátság kőolajvezeték állapotáról, és akadályozza a helyszíni vizsgálatokat. Hozzátette: Magyarország a jövőben is minden olyan lépést megvétóz, amely veszélyezteti az ország energiaellátását.

Ugyanerről számolt be a szlovák külügyminiszter is az uniós külügyminiszterek zárt ülésén. Mint mondta, Szlovákia vizsgálatot sürget a Barátság kőolajvezetéket ért károk ügyében, és azt állítja, hogy Ukrajna nem engedi a szlovák szakértőket a támadás helyszínére. Budapest álláspontja szerint a kérdés rendezéséig nem támogatják sem az újabb szankciós csomagot, sem az Ukrajnának szánt további pénzügyi segítséget.

Kiemelt kép: Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)