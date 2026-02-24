Az áprilisi választás tétje, hogy milyen jövőt választunk magunknak és a gyerekeinknek – hívta fel a figyelmet Simicskó István

Erről beszélt a KDNP frakcióvezetője a kormánypártok országjárásának szentesi állomásán. Simicskó István azt mondta: a fő kérdés, hogy háborúba sodródik-e az ország vagy kimarad belőle. Hozzátette: ebben a helyzetben a biztonságot kell választani.

Négy hét alatt több mint kétszáz fórumot tart országjárásán a Fidesz–KDNP, kedden Simicskó Istvánnal lehetett találkozni Szentesen. A KDNP frakcióvezetője többek között arról beszélt, hogy:

„Mi megtapasztaltuk a 20.század borzalmai során szüleinken, nagyszüleinken keresztül is, hogy a háborúból jobb kimaradni. Tehát a béke óriási kincs és értéket jelent mindannyiunk számára.”

A frakcióvezető kitért arra, a migráció továbbra is veszélyes jelenség. Látjuk, hogy az európai keresztény civilizáció milyen helyzetbe került. A kormány a határkerítés megépítésével, Magyarország külső határainak védelmével, a migráció megállításával törekszik arra, hogy továbbra is megóvja a magyar állampolgárok biztonságát és a keresztény értékeket, kultúrát – emelte ki.

Kitért arra: a brüsszeli folyamatokat, a Zelenszkij ukrán elnöktől érkező „zsarolást” látva azt is végig kell gondolni, szeretnénk-e többet fizetni az energiáért, vagy meg tudjuk-e tartani a rezsicsökkentést, ami egyedülálló magyar érték. A családtámogatási rendszer megtartása, további erősítése, vagy ezeknek a szűkítése, megszüntetése szintén az előttünk álló parlamenti választás tétje – közölte a politikus.

Mint mondta,

bízik abban, hogy a magyar emberek bölcsen fognak dönteni, és a biztonságos, a patrióta, nemzeti utat, a keresztény civilizáció védelmét választják.

A biztos választást ebben a helyzetben a tapasztalatokkal rendelkező és már bizonyított kormány, a Fidesz-KDNP, és helyben Szabó István jelenti, aki Derekegyház polgármestereként sokat tett az itt élő emberek életének javítása érdekében – tette hozzá Simicskó István.

Menczer Tamás hétfőn jelentette be, hogy hétfőtől a Fidesz és a KDNP összes vezető politikusa országjárásra indul, négy hét alatt több mint kétszáz fórumot fognak tartani. „Természetesen folytatjuk a standolást és a kopogtatást is” – tette hozzá a Fidesz kommunikációs igazgatója, hangsúlyozva:

mindenkivel szeretnének találkozni, mindenkivel szeretnének beszélni.

Április 12-én a tét háború vagy béke. A jövőnkről, gyerekeink és unokáink jövőjéről kell döntenünk. Brüsszel és Kijev egy tiszás bábkormányt akar. Magyarország békéjét csak Orbán Viktor tudja megvédeni. Ezért a Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta.

Kiemelt kép: Simicskó István (Fotó: MTI/Lakatos Péter)