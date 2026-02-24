Ausztrália a legmagasabb szintű vizsgálatot rendelte el az erősödő antiszemitizmus miatt

Ausztrália a legmagasabb szintű, úgynevezett királyi bizottság által lefolytatandó, átfogó vizsgálatot indított kedden a növekvő antiszemitizmus ügyében, ami már jóval a decemberi Bondi Beach-i tömegmészárlás előtt aggasztó volt – jelentették be hivatalosan.

December 14-én két fegyveres – akikről azt feltételezik, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ideológiája motiválta őket – 15 embert lőtt le a sydney-i strandon tartott hanukaünnepségen. Sajid Naveedet, az egyik feltételeztt elkövetőt a rendőrség a helyszínen lelőtte.

A fiának, Naveed Akramnak, aki nem tett vallomást, terrortámadás elkövetéséért, 15 rendbeli gyilkosságért és 40 gyilkossági kísérletért bíróság elé kell állnia.

Anthony Albanese miniszterelnök januárban nevezte ki az eseti királyi vizsgálóbizottság tagjait. Virginia Bell, a bizottság elnöke kijelentette: a testület úgy végzi majd a munkáját, hogy ne legyen befolyással a terrortámadás ügyében lefolytatandó eljárásra.

Kiemelt kép: MTI/EPA-AAP/Mick Tsikas