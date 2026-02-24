Moszkva azzal vádolja Londont és Párizst, hogy atom- vagy piszkos bombát adna át Kijevnek. A Kreml szerint az erről szóló értesüléseket megosztják Washingtonnal, és a kérdés napirendre kerülhet a béketárgyalásokon is.

Oroszország tájékoztatni fogja az Egyesült Államokat azokról az információkról, amelyek szerint Ukrajna nyugati segítséggel atomfegyverhez juthat – jelentette ki az orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov a Russia 1 televíziós csatornán.

„Természetesen mindezt az amerikaiak tudomására hozzuk” – fogalmazott, hozzátéve: Washington már most is értesülhetett a sajtóban és más csatornákon megjelent információkról, de Moszkva külön is egyeztetni kíván az ügyben.

Súlyos vádak London és Párizs ellen

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) állítása szerint a fronthelyzet romlását látva London és Párizs azt mérlegeli, hogy atomfegyvert vagy legalább egy úgynevezett piszkos bombát juttatna el Kijevnek.

Utóbbi olyan robbanószerkezet, amely hagyományos robbanóanyagot radioaktív anyaggal kombinál, célja pedig a sugárszennyezés okozása.

Az SZVR szerint felmerült a francia TN75-ös, kis méretű nukleáris robbanófej lehetősége is, amely az M51.1 tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétához készült. A vádak szerint a nyugati országok azt a látszatot keltenék, mintha az esetleges fegyvert Ukrajna saját maga fejlesztette volna ki, hogy elkerüljék a nemzetközi jogi felelősséget.

Moszkva ugyanakkor azt állítja: az ilyen tervek súlyosan sértik a nemzetközi jogot, és előbb-utóbb „minden titok napvilágra kerül”.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy az így megszerzett információkat figyelembe veszik a konfliktus rendezéséről szóló tárgyalások során is.

Az orosz szövetségi tanács elnöke, Valentyina Matvijenko hangsúlyozta: Ukrajna nukleáris fegyvermentes státusza nem képezheti vita tárgyát. Felszólította a brit és francia parlamentet, valamint a nemzetközi intézményeket, hogy értékeljék Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök esetleges felelősségét.

Az orosz parlament alsóháza is lépéseket tervez: a házelnök, Vjacseszlav Volodin szerint hivatalos megkeresést készítenek elő London és Párizs felé. Úgy fogalmazott, az ilyen lépések bűncselekménynek minősülhetnek, és akár nukleáris háborúhoz is vezethetnek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)