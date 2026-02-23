Volt elnöki tanácsadó: Orbán nem fogja kibírni, márciusban üzemanyaghiány lesz, ezt kiszámolták az ukránok

Leonyid Kucsma korábbi ukrán elnök egykori tanácsadója, Oleg Szoszkin szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és csapata kiszámított akciót hajt végre a Barátság kőolajvezeték ügyében. A volt tanácsadó az Origo beszámolója szerint úgy véli, Zelenszkij célja, hogy a kialakult ellátási káosz közepette számára kedvező jelöltet válasszanak meg Magyar Péter személyében.

„Pontosan értik, hogy Orbán nem fogja kibírni, ha bekövetkezik egy benzinár emelés” – állítja egy videóban Leonyid Kucsma korábbi ukrán elnök egykori tanácsadója. Oleg Szoszkin szerint Volodimir Zelenszkij és kormánya kiszámított, tudatos akciót hajt végre a Barátság kőolajvezeték kapcsán – közölte az Origo.

„Egy benzinárugrás történik márciusban, Ukrajna pedig nem javítja meg a vezetéket. Vagyis javítja, de lassan, lelkesedés nélkül, arra hivatkozva, hogy nincs alkatrész, támadják őket és a többi. Ezzel máris egy hiány alakul ki minden benzin- és dízel termékből” – fogalmazott a volt tanácsadó.

Tudatos stratégia a mezőgazdasági szezonban

A videóban Szoszkin hangsúlyozza, hogy véleménye szerint Zelenszkij és csapata pontosan kiszámolta, hogy Ukrajna még túléli áprilisig európai hitel nélkül, azonban szerinte Orbán Viktor a választás hajrájában nem tudna mit kezdeni egy hirtelen benzinár-emelkedéssel.

„Szoszkin szerint egyúttal még tetőzné a bajt, hogy éppen ekkor indul a mezőgazdasági szezon, Magyarország pedig nagy agrárország, sok mezőgazdasági terméket állít elő, így sok üzemanyagra is van szükség. Zelenszkij és csapata pedig pontos számításokat végeztek. A számítás tehát nagyon pontos: kibírjuk, nembaj, ezek a pénzek úgy is csak áprilisban érkeztek volna. Április 12-én aztán választások, Orbán veszít, jön az új ember, vele együtt dolgozunk Európában, és azonnal feloldják az összes hitelt, sőt még több pénzt is adnak nekik” – fogalmazott.

Közvetlen összecsapás a magyar választásokért

Oleg Szoszkin szerint egyértelmű, hogy most már közvetlen összecsapás zajlik, és ha Orbán Viktor nyer a választáson, Volodimir Zelenszkij egyértelműen veszíteni fog.

„Jól láthatóan tehát Ukrajna valóban a magyar választások befolyásolása végett döntött úgy, hogy nem indítja újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, mindezt azért, hogy a számukra kedvező jelöltet támogassák” – fogalmazott a volt tanácsadó. Szerinte ugyanis Magyar Péter és a Tisza Párt nem tartanának ellen Ukrajnának, és feltétlenül támogatnák.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2) országjáráson Mártélyon 2026. február 2-án. Mellette Lázár János építési és közlekedési miniszter (b). (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)