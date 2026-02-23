Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezeték szivattyúállomását Oroszországban

Súlyos ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezeték oroszországi szivattyúállomását hétfő virradóra – írja az Index. A Kalejkino-állomás Oroszország egyik legfontosabb olajszivattyú-állomása, mivel exportálás előtt itt keverik össze az orosz régiókból származó olajat, így biztosítva a tatárföldi valamint a Barátság kőolajvezetéket is érintő ellátást.

Az ukrán drónok az ország középső részén elhelyezkedő Tatárföldön található Kalejkino olajszivattyú-állomást támadták a február 23-ai kora hajnali órákban. A helyi hatóságok szerint a tűz törmelékek becsapódása miatt keletkezett, és a támadás során senki sem sérült meg – írja az Index ukrán sajtóértesülésekre hivatkozva.

A portál megjegyzi, a Kalejkino-állomás Oroszország egyik legfontosabb olajszivattyú-állomása, mivel exportálás előtt itt keverik össze az orosz régiókból származó olajat, így biztosítva a tatárföldi valamint a Barátság kőolajvezetéket is érintő ellátást. A támadásról felvételek is készültek, amelyeken látszik a kigyulladt szivattyú-állomás.

🔥BURNING🔥

🇷🇺 Kalikino, Tatarstan, was attacked by the Kalikino Pump Station. 💥 The „Kalikino” Pump Station is a large main oil pumping station owned by JSC „Transneft – Privkamye”.

It is one of the key nodes of the Russian Federation’s main oil pipeline system.#СЛАВАУКРАЇНІ… pic.twitter.com/AQx7XYXeF2 — Kakka🎖️ (@kakkamax) February 23, 2026

Alekszandr Gusev voronyezsi kormányzó a támadás után arról írt közösségi oldalán, hogy 14 drónnal és egy „nagy sebességű célzóeszközzel” támadták meg a létesítményt, azonban ennek részleteit nem pontosította.

„Az oroszok által megsemmisített nagy sebességű célzóeszköz törmelékei Voronyezs egyik energetikai létesítményére zuhantak”

– közölte Gusev, hozzátéve, hogy ennek eredményeként két városrészben áramellátási zavarok léptek fel. Orbán Viktor miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték miatt kialakult ügyben – ahogy erről írtunk a hirado.hu oldalán – hétfő reggeli bejegyzésében azt írta: a kabinet az elmúlt napokban minden erejével azon dolgozott, hogy képes legyen kezelni a lezárás miatt kialakult helyzetet.

„Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír”

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor. Azt is hozzátette, hogy a kormánynak sikerült megvédenie Magyarország üzemanyag-ellátását, egyúttal véleménye szerint a kabinet határozott és arányos választ adott Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

Kiemelt kép: A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)