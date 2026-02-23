Ukrán dróntámadás ért egy, a Barátság kőolajvezetéket ellátó szivattyúállomást Oroszország területén – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) illetékese hétfőn.

A drónok Tatárföld régióban, az orosz-ukrán határtól több mint 1200 kilométerre csapódtak be, és tüzet okoztak a szivattyúállomáson, amely fontos létesítménye az Oroszországot Kelet-Európával összekötő Barátság kőolajvezetéknek – közölte az illetékes annak említése nélkül, hogy a becsapódás mekkora kárt okozott, és milyen mértékben befolyásolhatná az olajvezeték működőképességét.

A szállítás Magyarország és Szlovákia felé január 27. óta szünetel a Barátság kőolajvezetéken, amikor Kijev közlése szerint egy orosz drón eltalálta a vezetéket Nyugat-Ukrajna területén.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA/Szergej Kozlov