Ukrajna nem képes betömni a költségvetésén tátongó lyukakat, az országot pénzügyi katasztrófa fenyegeti – figyelmeztet az ukrán képviselő

„Úgy érzem, hogy pénzügyi tragédia küszöbén állunk. A pénzügyminiszter is így van vele. Mert áprilisban nem lesz miből fedezni a kiadásokat” – idézte az UNIAN ukrán hírügynökség a politikust.
Az ukrán szakértők áprilist tekintik végső határidőnek az Ukrajna partnereitől várt pénzügyi segítség beérkezésére.
Jelenleg a költségvetés kiadásait több tétel esetében az év későbbi időszakaira előirányzott pénzeszközök előrehozatalával fedezik.
Hetmancev arra sürgette az ukrán parlamentet, hogy mielőbb fogadjon el több olyan adóügyi törvényjavaslatot, amelyeket a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az Európai Unió a további finanszírozás feltételéül szabott.
Kijev jelenleg egy új, 8,1 milliárd dollár összegű, 48 hónapos futamidejű program elindításáról tárgyal az IMF-fel Ukrajna számára.
Ehhez a kijevi vezetésnek adóemeléseket tartalmazó törvényjavaslatokat kell elfogadnia.
A jelenlegi, 15,6 milliárd dollár összegű, kiterjesztett IMF-hitelprogram 2023-2027-re szól, azonban a kijevi vezetés új program elindítását kérte a Nemzetközi Valutaalaptól.
