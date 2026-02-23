The Times: Legalább 250 ezer új katonára van szüksége Ukrajnának a háború folytatásához

Ukrajnának további legalább 250 ezer katona mozgósítására és lényegesen erősebb fegyverzetre lenne szüksége ahhoz, hogy érdemben megváltoztassa a fronton kialakult helyzetet – írta a The Times ukrán katonai és NATO-forrásokra hivatkozva.

A lap szerint az ukrán hadsereg a front legtöbb szakaszán létszámban és fegyverzetben is alulmarad az orosz erőkkel szemben. Különösen kevés a drónpilóta és az őket védő egységek száma, miközben Oroszország teljes mértékben kihasználja technikai, műveleti és stratégiai előnyeit – közölte a Strana ukrán hírportál.

Egy NATO-forrás úgy fogalmazott:

„Ahhoz, hogy Ukrajna győzni tudjon, vagy legalább megváltoztassa a háború menetét, minimum 250 ezer további katonára és sokkal erősebb fegyverekre van szüksége.”

Korábban a The New York Times is arról írt, hogy az ukrán hadsereg létszámhiány miatt nem képes a teljes frontvonal megtartására. Az elmúlt év nagy részében az ukrán erők elsősorban a donyecki térség városainak védelmére összpontosítottak, amelyeket Oroszország a háború lezárásának feltételeként követel.

A jelentések szerint egyre több nyugati politikus is szkeptikus a háború kimenetelével kapcsolatban: Olaszország védelmi minisztere például nem tartja valószínűnek Ukrajna győzelmét, és a harcok befejezésére szólított fel.

Orbán Viktor: Az Európai Unió megfinanszíroz nyolcszázezer újabb halottat és hadirokkantat

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a békéscsabai háborúellenes gyűlésen elmondta: „Minden héten meghal vagy hadirokkanttá válik 9 ezer ember. Minden héten. Ennyi feleség, ki tudja hány gyerek, ennyi özvegy, 9 ezer. Ha megszorozzák néggyel, hogy a havi számot megkapják, az 36 ezer ember havonta. Ha azt beszorozzák 12-vel, amennyi hónap van egy évben, akkor a 400 ezer áldozatnál vagyunk, ez a háború négy éve tart. És ki tudja, meddig tart még? És az Európai Unió közben arra büszke, hogy ad annyi pénzt az ukránoknak, hogy még legalább két évig harcoljanak. Megfinanszíroz nyolcszázezer újabb halottat és hadirokkantat.”

Közlése szerint a frontról érkező jelentésekből az látszik, hogy a két oldalon minden héten meghal vagy rokkanttá válik nagyjából 9 ezer ember, ami éves szinten több mint 400 ezer főt jelent. Majd azt mondta: az amerikaiak békét akarnak, de az európai vezetők a háború folytatását akarják. Ezt követően kanyarodott vissza oda, hogy Ukrajna mindent bevet azért, hogy megkapja az Európai Unió pénzét és az uniós tagságot, amit Magyarország nem támogat. „Már most így viselkednek, mi lenne, hogyha bent lennének” – kérdezte, hozzáfűzve azt is: ha Ukrajna az Európai Unió tagja lenne, akkor közvetlenül bevonódna a háborúba a többi ország is. A beszédről a hirado.hu is beszámolt, amely ide kattintva érhető el.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/DPA pool/Jens Büttner)