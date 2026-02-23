Szijjártó Péter: Brüsszel a nem uniós tag Ukrajna oldalára állt Magyarországgal és Szlovákiával szemben

Szijjártó Péter szerint egyértelmű, hogy sem műszaki, sem technikai, sem fizikai oka nincs annak, hogy ne induljon újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, ezért innentől kezdve világos, hogy az ukránok döntése egy politikai döntés, egy zsarolás Magyarországgal szemben, az uniós tagállamokkal szemben Ukrajna oldalára álló Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva. „Minket viszont nem lehet zsarolni” – mondta a miniszter.

A külgazdasági és külügyminiszter hétfő Facebook-bejegyzésében hívta fel a figyelmet arra, hogy Brüsszel annak ellenére az ukránok oldalára állt Magyarországgal és Szlovákiával szemben, hogy utóbbi két ország tagja, míg Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak (EU).

Szijjártó Péter a közösségi oldalának tanúsága szerint Brüsszelből, az uniós külügyminiszterek értekezletéről jelentkezve azt írta:

„itt ma semmi másról nem lesz szó, csak arról hogyan gyakoroljanak ránk nyomást. Ránk magyarokra, nem pedig az ukránokra…”

A magyar diplomácia vezetője szerint egyértelmű, hogy sem műszaki, sem technikai, sem fizikai oka nincs annak, hogy ne induljon újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken.

„Innentől kezdve világos, hogy az ukránok döntése egy politikai döntés, egy zsarolás Magyarországgal szemben, Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva ”

– fogalmazott a tárcavezető.

„Minket viszont nem lehet zsarolni” – szögezte le bejegyzésében Szijjártó Péter.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter újságíróknak nyilatkozik Brüsszelben (Fotó: facebook.com/szijjarto.peter.official)