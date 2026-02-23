Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország kiáll az érdem alapú európai uniós csatlakozás mellett és elutasítja a politikai célút

Magyarország kiáll az érdem alapú európai uniós csatlakozás mellett, így Albánia uniós csatlakozása mellett is, és nem támogatja a politikai célú, érdemtelen, ideológiai alapú csatlakozást, mint amilyen Ukrajna csatlakozása lenne – erről a honvédelmi miniszter beszélt hétfőn Budapesten, miután megbeszélést folytatott Pirro Venguval, Albánia védelmi miniszterével.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Magyarország határozottan elutasítja azt a politikai nyomásgyakorlást is, amit Ukrajna alkalmaz Magyarországgal szemben a Barátság kőolajvezeték műszaki okokkal nem magyarázható leállításával és ezen keresztül a magyar választásokba való beavatkozással.

Hozzátette:

Magyarország az ukrajnai háború ügyében a béke pártján áll, a diplomáciai megoldást, így az amerikai béketörekvéseket támogatja, és üdvözli, hogy Albánia is hasonlóan vélekedik a kérdésben.

A miniszter kiemelte: Magyarország számára a Nyugat-Balkán történelmi, gazdasági és migrációs szempontból is meghatározó jelentőségű. A régió általános stabilitása, biztonsága kiemelt jelentőséggel bír számunkra – fogalmazott.

Hozzátette: ezért Magyarország minden esetben támogatja a nyugat-balkáni államok európai uniós integrációját, és elismerését fejezte ki Albániának az elmúlt években megtett munkához, ami „a csatlakozás küszöbére juttatta őket.”

A miniszter felhívta a figyelmet arra: a béke olyan alapérték, amit feltétlenül fenn kell tartani és amihez a következő generáció érdekében ragaszkodni kell.

Mint mondta, Magyarország tettekkel is hozzájárul a Nyugat-Balkán stabilitásához:

elkötelezett támogatója a NATO legnagyobb szárazföldi műveletének, a koszovói KFOR-missziónak, Bosznia-Hercegovinában pedig az EUFOR Althea keretében támogatják Bosznia-Hercegovina békéjét és stabilitását. Jelezte: márciustól magyar parancsnokhelyettese lesz az EU-s missziónak.

Felhívta a figyelmet arra: Kelet-Közép-Európa és a Nyugat-Balkán biztonsági helyzete szorosan összefügg, ezért közös érdek a védelmi képességek erősítése. Mint mondta, a NATO keretében Magyarország valamennyi balkáni szövetségesével és partnerével fejleszti védelmi kapcsolatait, és üdvözli Albánia védelmi szektorának moderniációs törekvéseit, a NATO-sztenderdekhez történő igazodását, mert ez az egész szövetség biztonságát erősíti.

Kiemelte:

Albánia és Magyarország számára is fontos terület a NATO-képességcélok teljesítése és a haderőfejlesztés során szerzett tapasztalatok cseréje, erről meg is állapodtak a tárgyalások során.

Pirro Vengu albán védelmi miniszter megköszönte a Magyar Honvédség segítségét a tavalyi tüzek megfékezésében.

Szólt arról is, Albánia élen jár az európai integrációs folyamatban, nagy előrelépéseket tettek a mihamarabbi csatlakozás érdekében.

Elmondta azt is, nagyra értékelik és referenciaként használják Magyarország fejlesztését, fejlődését a honvédelem terén. Jelezte: bízik abban, hogy szoros kapcsolatot tudnak kialakítani a magyar féllel a további együttműködés érdekében. Egyben megköszönte, hogy Magyarország és képviselői tisztán és világosan kiállnak a térség biztonsága mellett, hozzájárulnak a béke fenntartásához.

A rendezvényen Albánia és Magyarország közötti kétoldalú együttműködési tervet Gjergji Methoxha védelempolitikai igazgató és Hajnik László védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár írta alá.

A megállapodás keretet ad a Magyar Honvédség és az albán fegyveres erők közötti tapasztalatcsere bővítéséhez.

A biztonság és védelem területén történő innováció előmozdítása érdekében pedig egyetértési megállapodást írt alá Lorenc Çala, az albán Biztonsági és Védelmi Innovációs Központ igazgatója és Németh Gergely, a magyar Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zrt. (VIKI) vezérigazgatója. Ez a megállapodás megnyitja az utat a két ország védelmi kutatás-fejlesztési szereplői közötti szorosabb kapcsolat előtt.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (b) katonai tiszteletadással fogadja Pirro Vengu albán védelmi minisztert a Hősök terén 2026. február 23-án. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)