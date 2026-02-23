Súlyosabb büntetést kér a vádhatóság a barátnőjét kegyetlenül meggyilkoló férfira

A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetése súlyosítását indítványozta annak a 34 éves férfinak, aki a tizedik emeletről lökte ki barátnőjét. A vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, mint visszaesőt, elsőfokon 18 év fegyházbüntetésre ítélték.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a vádlott a barátnőjével és az édesanyjával költözött 2023 januárjában egy győri panellakásba, a tizedik emeletre, és időközben odaköltözött még az édesanya unokája is a családjával.

A vádlott és a barátnője kapcsolata 2023 márciusára megromlott, mivel a vádlottnak lett egy másik kapcsolata, emiatt sokszor veszekedtek, a vádlott időnként bántalmazta is a nőt. A vádlott és a sértett 2023. március 30-án reggel ismét összevesztek, dulakodtak, majd a vádlott kiment a szobájukból. A vádlott visszament a szobába, üvölteni kezdett a sértettel, majd megragadta és a nyitott ablakon kivetette.

A sértett lógva a vádlott kezébe kapaszkodott, próbált visszamászni, miközben a vádlott azt kiabálta, hogy engedje el a kezét; a sértett azonban eredménytelenül küzdött az életéért, lezuhant, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A Győri Törvényszék a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, mint visszaesőt, 18 év fegyházbüntetésre ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan a bűncselekmény enyhébb minősítéséért és a büntetés enyhítésért fellebbezett.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlott bűnös, vele szemben hosszabb tartamú büntetés kiszabása szükséges. Másodfokon a Győri Ítélőtábla fog dönteni az ügyben – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)