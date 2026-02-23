Robert Fico: A mai naptól Ukrajna nem kap segítséget Szlovákiától elektromos hálózata stabilizálására

A mai naptól érvénybe lép, hogy amennyiben az ukrán fél azzal a kéréssel fordul Szlovákiához, hogy segítsen stabilizálni az ukrán elektromos hálózatot, ezt a segítséget nem fogja megkapni – jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi médiaprofilján közzétett videóbejegyzésben hétfőn.

A szlovák miniszterelnök azután tette ezt a bejelentését, hogy találkozott Ladislav Kamenicky pénzügyminiszterrel, akinek tárcája a teljesen állami tulajdonban lévő szlovák áramszállító vállalat (SEPS) százszázalékos részvényese, és amelynek vezetését Robert Fico hétfőn az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás leállítására kérte – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Fico elmondta: még a Volodimir Zelenszkij ellenséges lépései miatt mától foganatosított első szlovák válaszintézkedés bevezetése előtt megpróbált telefonon beszélni az ukrán elnökkel arról, hogy Kijev mikor teszi újra lehetővé a kőolajszállítás folytatását a Barátság vezetéken, és hogy egyáltalán sor kerül-e erre.

Kifejtette: a megkeresésre ukrán részről azt a választ kapták, hogy Zelenszkij csak február 25. után „áll majd készen” egy ilyen beszélgetésre.

Robert Fico hangsúlyozta: tekintettel a fennálló helyzetre és arra, hogy Szlovákiában már olajszükséghelyzetet kellett bevezetni, meg kellett hozni az első válaszintézkedést.

„Ez volt az első válaszintézkedés, amelyre a szlovák kormánynak joga van, anélkül, hogy bármilyen nemzetközi szabályt áthágjon, vagy, hogy megsértse kötelezettségeit” – jelentette be Robert Fico.

Rávilágított: ezt az intézkedést azonnal megszűntetik, ha az ukránok felújítják a Szlovákiába irányuló kőolajtranzitot. Amennyiben azonban ez szlovák részről nem történik meg, újabb válaszintézkedések foganatosítására lehet számítani. Hozzátette: amennyiben az ukrán fél nem hagy fel a szlovák érdekek megsértésével a stratégiai energiahordozók szállítása terén, a szlovák kormány át fogja értékelni eddigi konstruktív álláspontját Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, és más intézkedéseket is előkészít.

Robert Fico már szombaton kilátásba helyezte az Ukrajnába irányuló szlovák vészhelyzeti áramszállítás leállítását, amennyiben Volodimir Zelenszkij hétfőig nem teszi lehetővé, hogy a Barátság vezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolaj szállítása újrainduljon.

A Szlovákiára és Magyarországra irányuló kőolajszállítás nagy részét orosz kőolajjal ellátó Barátság vezetéken január végén állt le a szállítás az ukrajnai háború összefüggésében, és azt az ukrán fél azóta sem indította újra, bár a szállítás műszaki szempontból már több hete lehetséges. A fennálló helyzet miatt a múlt hét folyamán Szlovákia olajszükséghelyzetet vezetett be, és bejelentette az Ukrajnába irányuló szlovák dízelüzemanyag exportjának leállítását is.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Zuzana Gogova