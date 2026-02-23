Rétvári Bence: Kijött a régi balos mély egyházgyűlölet a Tisza Pártból

Zsigeri balos gyűlölettel támadja a Tisza Párt a Magyar Katolikus Egyházat, amiért körlevélben hívják fel a figyelmet a háború borzalmaira – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence megfogalmazása szerint kétezer éve sokan próbáltak már beleharapni az egyházba, de előbb-utóbb mindenkinek beletört a foga.

„Rárontott a Tisza propaganda a katolikus egyházra, amiért ki merték mondani, hogy az ukrajnai háború tengernyi emberi szenvedést, személyes tragédiát és értelmetlen pusztítást okoz, ezért az egyház a kárpátaljaiaknak gyűjt idén nagyböjtben” – hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.

Rétvári Bence bejegyzésében úgy fogalmazott: elképesztő zsigeri gyűlölet ömlik a Tiszás politikusokból és „a Tisza házi lapjából, a kontroll.hu-ból”. Az ok, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának azt a körlevelét olvasták fel a templomokban, amelyben a püspökök a háború borzalmairól írtak teljesen személyes, emberi, együttérző hangon – írta a kereszténydemokrata politikus, hozzáfűzve:

nem pátosszal, nem elvontan, hanem úgy, ahogy az sajnos nap mint nap megtörténik a szomszédunkban.

A Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője emlékeztetett arra, hogy az említett körlevélben a pápa következő szavait is idézték: „„A fegyverek hangjának el kell hallgatnia, és a testvériség, az igazságosság hangjának kell felülkerekednie.” Azt írta, hogy ne engedjenek a hívek a közönynek, ehelyett imára és „a szeretet konkrét cselekedeteire” buzdított. És ezért hirdették meg most a gyűjtést a háború áldozatai javára – tudatta.

Rétvári Bence szerint ennyi elég a Tisza Pártnak, hogy gyalázzák és támadják az egyházat – mint fogalmazott – kijött belőlük „a régi balos mély egyházgyűlölet” és az, hogy ők mindenkit teljes erőből megtámadnak, aki nem ért velük egyet, aki a háború borzalmairól beszélni mer.

Az államtitkár bejegyzésben a választókörzetében tapasztaltakra hivatkozva arról írt, hogy a „tiszások” tagadják a háború veszélyét, „ők a laposföld-hívők vakhitével rendelkező háborútagadók”.

Felháborodnak és vagdalkoznak, mert az egyház a háborúban a családtagjukat elvesztők mellé áll, ez szerintük ugyanis már propaganda – fogalmazott, egyben azt a kérdést tette fel: „van az ilyen tiszásokban egy szemernyi emberség?”

A kormánypárti politikus úgy vélekedett, hogy

szerintük olyan szöveg, ami túlságosan hasonlít a kormány által elmondottakhoz.

„Hát nyíljon fel a szeme minden tiszásnak, hogy az egyház és a kormány gondolatai nem egymáshoz hasonlítanak, hanem a valósághoz. Mi látjuk a háború borzasztó valóságát, ezért gondolkodik hasonlóan minden jóérzésű ember, ezért akarunk békét” – hangsúlyozta Rétvári Bence, hozzátéve, hogy a Tisza viszont a háború folytatásáért dolgozó pártok csoportjához csatlakozott,

ezért ők felháborodnak, ha valaki kimondja az emberiség egyik legalapvetőbb igazságát, hogy a háború rossz.

Rétvári Bence szerint a Tisza Párt szakadt el a valóságtól, „a Tisza gondolkodása embertelen és életellenes, amikor Münchenben újra beálltak a háborúpártiak közé”.

„Mi ellenezzük a háborút és békét akarunk, ők pénzzel, fegyverrel – és a jövőben katonákkal – támogatják a háborút és a harcok folytatását akarják ”– húzta alá.

Kiemelte, hogy mióta egyház az egyház, mindig a béke hangján beszél és természetes, hogy most is ezt teszi:

„Pax et bonum – Béke és jóság!”, „Da pacem Domine! – Adj békét, Uram!” szólnak a régi egyházi mondatok és most ezekért a mondatokért támadja a Tisza Párt az egyházat.

Kijött a Tisza természete – vélekedett, hozzátéve, hogy szerinte „ugyanolyan zsigeri egyházgyűlölők, mint a DK-sok”.

Nemhiába szerepel a Tisza Párt kiszivárgott programjában az egyházi támogatások 40 százalékos csökkentése, nem kímélnék sem az egyházi iskolába járó diákokat, sem az egyházi szociális intézmények kiszolgáltatott ellátottjait. Mindenkitől elvennének, aki az egyházhoz tartozik

– hangsúlyozta a KDNP képviselője.

„El a kezekkel az egyháztól, visszautasítjuk, hogy agresszív támadással akarják megfélemlíteni a katolikus egyházat, hogy ne merjen kiállni a béke mellett. Az egyházat kétezer éve nem sikerült senkinek elhallgattatni és megfélemlíteni, a Tiszának se fog menni” – írta és arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyházi támogatások csökkentésével akarják hátrányos helyzetbe hozni az egyházi iskolák diákjait, és az idősotthonok lakóit, ezt pedig a kormánypártok visszautasítják.

„Kétezer éve sokan próbáltak már beleharapni az egyházba, de előbb-utóbb mindenkinek beletört a foga”

– írta a közösségi oldalán elérhető bejegyzésében Rétvári Bence.

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)