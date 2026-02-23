Párizsban berendelték a gyilkoló balos pártmilícia miatt aggódó amerikai nagykövetet

Ismét berendelték Párizsban a külügyminisztériumba Charles Kushner amerikai nagykövetet, aki egy bejegyzésében szóvá tette: biztonsági kockázatot jelent az erőszakos szélsőbalodal. A nagykövet az Antifa által meglincselt 23 éves egyetemi hallgató, Quentin Deranque halála után írt erről, mikor kiderült, hogy a gyilkosság szálai a legerősebb baloldali parlamenti párthoz vezetnek.

„A francia belügyminiszter által megerősített jelentések szerint Quentin Deranque-ot baloldali militánsok ölték meg, ami mindannyiunk számára aggodalomra okot.

Egyre erősödik az erőszakos szélsőbaloldal, és Quentin Deranque halálában játszott szerepük jól mutatja, hogy ez milyen veszélyt jelent a közbiztonságra.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és elvárjuk, hogy az erőszak elkövetőit bíróság elé állítsák” – így fogalmazott az X-en Charles Kushner amerikai nagykövet február 19-i bejegyzésében.

Lehull a símaszk a baloldalról

A hazáját Franciaországban képviselő diplomata azt követően fogalmazta meg bejegyzését, hogy kiderült: a Lyonban február 12-én a nyílt utcán agyonvert, 23 éves Quentin Deranque meggyilkolásában részt vevő hat símaszkos férfi mindegyike kapcsolatban áll a legerősebb francia baloldali, parlamenti párttal, az Engedetlen Franciaországgal (LFI).

INSOUTENABLE !

Quentin a été lynché à mort pour avoir simplement exprimé pacifiquement son opinion.

Je pense à sa famille et à ses proches.

JUSTICE doit être faite.

Les antifas sont les nouveaux fascistes. L’État doit enfin réagir. Leur organisation criminelle doit être dissoute… pic.twitter.com/rc8q5kaBtw — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) February 15, 2026



A gyilkosságot elkövetők egyike, Jacques-Élie Favrot nem más, mint a szélsőbaloldali LFI egyik parlamenti képviselőjének asszisztense, aki a támadás idején még nemzetgyűlési belépővel is rendelkezett.

Dühöng a külügyminiszter

Charles Kushner bejegyzésére dühös kirohanással reagált Jean-Noël Barrot.

Jean-Noël #Barrot incompétent ministre des affaires étrangères convoque l’ambassadeur des Etats Unis après que l’administration #Trump a averti sur „l”extrémisme violent de gauche” en France suite à la mort de #Quentin

Un mot sur ce complice de #Macron ? pic.twitter.com/O1ZwUAgONZ — Fil Rouge France (@FilFrance) February 22, 2026

A francia külügyminiszter nyilatkozatában, melyet a vezető baloldali lap, a Le Monde és több rádióadó munkatársai előtt fogalmazott meg, kijelentette:

„Elutasítjuk a tragédia bármilyen politikai célú kihasználását!”

Nem ez az első alkalom, hogy Kushnert behívatják: tavaly augusztusban is igyekeztek a szőnyeg szélére állítani a nagyhatalom képviselőjét, mert levelet írt Emmanuel Macron köztársasági elnöknek, melyben – mint arról a hirado.hu is beszámolt – rámutatott: „Franciaországban nem telik el nap anélkül, hogy zsidókat ne támadnának meg az utcán”.

