Párizsban berendelték a gyilkoló balos pártmilícia miatt aggódó amerikai nagykövetet

„A francia belügyminiszter által megerősített jelentések szerint Quentin Deranque-ot baloldali militánsok ölték meg, ami mindannyiunk számára aggodalomra okot.
Egyre erősödik az erőszakos szélsőbaloldal, és Quentin Deranque halálában játszott szerepük jól mutatja, hogy ez milyen veszélyt jelent a közbiztonságra.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és elvárjuk, hogy az erőszak elkövetőit bíróság elé állítsák” – így fogalmazott az X-en Charles Kushner amerikai nagykövet február 19-i bejegyzésében.
A hazáját Franciaországban képviselő diplomata azt követően fogalmazta meg bejegyzését, hogy kiderült: a Lyonban február 12-én a nyílt utcán agyonvert, 23 éves Quentin Deranque meggyilkolásában részt vevő hat símaszkos férfi mindegyike kapcsolatban áll a legerősebb francia baloldali, parlamenti párttal, az Engedetlen Franciaországgal (LFI).
INSOUTENABLE !
Quentin a été lynché à mort pour avoir simplement exprimé pacifiquement son opinion.
Je pense à sa famille et à ses proches.
JUSTICE doit être faite.
Les antifas sont les nouveaux fascistes. L’État doit enfin réagir. Leur organisation criminelle doit être dissoute… pic.twitter.com/rc8q5kaBtw
— N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) February 15, 2026
A gyilkosságot elkövetők egyike, Jacques-Élie Favrot nem más, mint a szélsőbaloldali LFI egyik parlamenti képviselőjének asszisztense, aki a támadás idején még nemzetgyűlési belépővel is rendelkezett.
Charles Kushner bejegyzésére dühös kirohanással reagált Jean-Noël Barrot.
Jean-Noël #Barrot incompétent ministre des affaires étrangères convoque l’ambassadeur des Etats Unis après que l’administration #Trump a averti sur „l”extrémisme violent de gauche” en France suite à la mort de #Quentin
Un mot sur ce complice de #Macron ? pic.twitter.com/O1ZwUAgONZ
— Fil Rouge France (@FilFrance) February 22, 2026
A francia külügyminiszter nyilatkozatában, melyet a vezető baloldali lap, a Le Monde és több rádióadó munkatársai előtt fogalmazott meg, kijelentette:
„Elutasítjuk a tragédia bármilyen politikai célú kihasználását!”
Nem ez az első alkalom, hogy Kushnert behívatják: tavaly augusztusban is igyekeztek a szőnyeg szélére állítani a nagyhatalom képviselőjét, mert levelet írt Emmanuel Macron köztársasági elnöknek, melyben – mint arról a hirado.hu is beszámolt – rámutatott: „Franciaországban nem telik el nap anélkül, hogy zsidókat ne támadnának meg az utcán”.
