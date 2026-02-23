Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Párizsban berendelték a gyilkoló balos pártmilícia miatt aggódó amerikai nagykövetet

lead_image
Szerző: Udvardy Zoltán
2026.02.23. 14:15

Főoldal / Külföld

| Szerző: Udvardy Zoltán
Ismét berendelték Párizsban a külügyminisztériumba Charles Kushner amerikai nagykövetet, aki egy bejegyzésében szóvá tette: biztonsági kockázatot jelent az erőszakos szélsőbalodal. A nagykövet az Antifa által meglincselt 23 éves egyetemi hallgató, Quentin Deranque halála után írt erről, mikor kiderült, hogy a gyilkosság szálai a legerősebb baloldali parlamenti párthoz vezetnek.

„A francia belügyminiszter által megerősített jelentések szerint Quentin Deranque-ot baloldali militánsok ölték meg, ami mindannyiunk számára aggodalomra okot.

Egyre erősödik az erőszakos szélsőbaloldal, és Quentin Deranque halálában játszott szerepük jól mutatja, hogy ez milyen veszélyt jelent a közbiztonságra.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és elvárjuk, hogy az erőszak elkövetőit bíróság elé állítsák” – így fogalmazott az X-en Charles Kushner amerikai nagykövet február 19-i bejegyzésében.

Kapcsolódó tartalom

Lehull a símaszk a baloldalról

A hazáját Franciaországban képviselő diplomata azt követően fogalmazta meg bejegyzését, hogy kiderült: a Lyonban február 12-én a nyílt utcán agyonvert, 23 éves Quentin Deranque meggyilkolásában részt vevő hat símaszkos férfi mindegyike kapcsolatban áll a legerősebb francia baloldali, parlamenti párttal, az Engedetlen Franciaországgal (LFI).


A gyilkosságot elkövetők egyike, Jacques-Élie Favrot nem más, mint a szélsőbaloldali LFI egyik parlamenti képviselőjének asszisztense, aki a támadás idején még nemzetgyűlési belépővel is rendelkezett.

Kapcsolódó tartalom

Dühöng a külügyminiszter

Charles Kushner bejegyzésére dühös kirohanással reagált Jean-Noël Barrot.

A francia külügyminiszter nyilatkozatában, melyet a vezető baloldali lap, a Le Monde és több rádióadó munkatársai előtt fogalmazott meg, kijelentette:

„Elutasítjuk a tragédia bármilyen politikai célú kihasználását!”

Nem ez az első alkalom, hogy Kushnert behívatják: tavaly augusztusban is igyekeztek a szőnyeg szélére állítani a nagyhatalom képviselőjét, mert levelet írt Emmanuel Macron köztársasági elnöknek, melyben – mint arról a hirado.hu is beszámolt – rámutatott: „Franciaországban nem telik el nap anélkül, hogy zsidókat ne támadnának meg az utcán”.

Kiemelt kép: Charles Kushner (Fotó: AFP)

baloldalbiztonságszélsőbaloldal Quentin Deranque Egyesült ÁllamokFranciaország

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 