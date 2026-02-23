Pánikszerű káosz alakult ki Mexikóban, miután lelőtték az egyik legnagyobb drogkartell vezetőjét

A mexikói hadsereg végzett Nemesio Rubén Oseguera Cervantesszel, a hírhedt Jalisco Nueva Generación (CJNG) kartell „El Mencho” ragadványnéven is ismert vezetőjével vasárnap egy művelet során – közölte a mexikói védelmi minisztérium.

A tárca szerint a bandavezér elfogására indított akcióban heten vesztették életüket, köztük Nemesio Oseguera Cervantes. A tájékoztatás szerint El Mencho a művelet során súlyosan megsebesült és a Mexikóvárosba történt légi átszállítás során halt bele sérüléseibe.

A Jalisco államban található Tapalpa településen végrehajtott bevetésen elfogták a kartell két másik tagját is. Három katona megsebesült és sürgős kórházi ellátásra szorult. Korábban egy névtelenséget kérő tisztségviselő nyilatkozott arról, hogy

a bűnszervezet vezetőjét a nyugati Jalisco állam területén végrehajtott egyik katonai bevetés alkalmával ölték meg.

Pablo Lemus kormányzó az X-en a bandatagok katonai akcióra adott heves válaszáról számolt be. A műveletet Jaliscóban és a környező – Michoacán, Aguascalientes, Tamaulipas és Guanajuato – államokban égő járművekből emelt úttorlaszok kísérték. Felgyújtottak gyógyszertárakat és kisebb üzleteket is. Ilyen taktikát rendszerint a kartellek alkalmaznak katonai műveletek hátráltatására.

A közösségi médiában felvételek jelentek meg a Jaliscóban található Puerto Vallarta nagyváros felett kígyózó füstoszlopokról. A kartellvezér haláláról a mexikói sajtó is beszámolt a hatóságokra hivatkozva.

Nemesio Oseguera Cervantes 1966. július 17-én született a nyugati fekvésű Michoacán állam Aguililla nevű kistelepülésén. A férfi a mexikói alvilágban „A kakasok uraként” is ismert volt a kakasviadalok iránti előszeretete miatt.

Az amerikai pénzügyminisztérium adatai szerint Oseguerának az 1990-es évektől köze volt a drogkereskedelemhez. 1994-ben a kaliforniai Sacramentóban heroincsempészet miatt letartóztatták, majd három év börtönt követően kitoloncolták Mexikóba, ahol Jaliscóban rendőrnek állt. Később azonban a Milenio kartellhez csatlakozott, majd megalapította az abból kivált Jalisco Nueva Generaciónt, amely Mexikó egyik legbefolyásosabb bűnszervezetévé nőtte ki magát.

A tagjai által mindössze „négybetűs vállalkozásként” emlegetett kartell hatalmas fegyverarzenállal és páncélozott járművekkel rendelkezik. A bűnszervezet tagjai Mexikóban véres támadásokat hajtottak végre a biztonsági erők ellen, holttesteket függesztettek ki hidakra és egy katonai helikoptert is lelőttek kilenc ember életét kioltva.

Az amerikai külügyminisztérium előzőleg 15 millió dolláros (csaknem ötmilliárd forint) nyomra vezetői díjat ajánlott fel az 59 éves El Mencho elfogásához. Donald Trump amerikai elnök kormánya februárban nyilvánította külföldi terrorszervezetté a kartellt.

Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes az X-en tett bejegyzésében üdvözölte az egyik „legvéresebbkezű és leggátlástalanabb drogbáró” megölését.

„Ez nagyszerű fejlemény Mexikó, az Egyesült államok, Latin-Amerika és az egész világ számára. A jók erősebbek a gonoszaknál”

– hangsúlyozta, ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a Mexikót megrázó erőszakos jelenetek miatt. Mexikó washingtoni nagykövetsége az X-en közölte, hogy az Egyesült Államok információkkal támogatta a katonai műveletet.

Véres kartellbosszú rázta meg Mexikót

A katonai műveletet követően a Jalisco Nueva Generación kartell fegyveresei több államban is erőszakhullámot indítottak. A nyugat-mexikói üdülőváros, Puerto Vallarta gyakorlatilag ostromállapot alá került: a hatóságok arra figyelmeztették a lakosokat és a turistákat, hogy maradjanak zárt helyen, miután a kartell emberei járműveket gyújtottak fel és útlezárásokat emeltek – közölte a Sky News.

Beszámolók szerint fegyveresek buszokat állítottak meg, üzleteket zártak be, és több helyen lövöldözés tört ki. A pánik miatt szállodákban rekedt turisták vártak a hatóságok jelzéseire, miközben a város felett sűrű füstoszlopok emelkedtek. A zavargások átterjedtek más régiókra is, köztük Jalisco, Michoacán, Tamaulipas és Guanajuato államokra, ahol szintén égő barikádokkal próbálták akadályozni a biztonsági erők mozgását.

Jelentések érkeztek arról is, hogy lövések dördültek a guadalajarai nemzetközi repülőtér közelében, ami miatt utasok kerestek menedéket. A repülőtér üzemeltetője később közölte, hogy az épületen belül nem történt incidens, ugyanakkor a Nemzeti Gárda egységeit kivezényelték a térségbe. Több légitársaság biztonsági okokból törölte járatait Puerto Vallartába.

A hatóságok szerint az erőszak jelentős területeket bénított meg Mexikó nyugati részén, ezért egyes településeken bezárták az iskolákat, elhalasztották a rendezvényeket, és további szövetségi erőket vezényeltek a rend helyreállítására.

