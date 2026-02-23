Orbán Viktor: Zelenszkijnek tudnia kell, csak veszíthet Magyarország támadásával

Orbán Viktor azt is megjegyezte: „Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír.”Azt is hozzátette, hogy a kormánynak sikerült megvédenie Magyarország üzemanyag-ellátását, egyúttal véleménye szerint a kabinet határozott és arányos választ adott Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.
„Neki is tudnia kell: Magyarország támadásával csak veszíthet. És bár Magyarország energiabiztonsága mindent pártszempontot felülír, az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat. Nyilvánvalóan azért, mert nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon”
– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki párt ezért nem áll ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett.
„Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza” – írta bejegyzésében Orbán Viktor.
Előzőleg a hirado.hu is írt arról, hogy Orbán Viktor bejelentette, Magyarország megvétózza az újabb oroszellenes szankciós csomag elfogadását a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt. A miniszterelnök elmondta, hogy a nemzeti energiabiztonsági tanács vasárnap reggeli ülésén áttekintették az „ukrán zsarolás” által kiváltott helyzetet. Elmondása szerint megállapították, hogy ezek nem okoztak ellátásbiztonsági veszélyt Magyarországon, ugyanakkor döntöttek bizonyos ellenlépésekről.
Orbán Viktor elmondta: addig nem indítják újra a dízelszállítást Ukrajnába, amíg helyre nem áll a Barátság vezetéken zajló kőolajszállítás.
Emellett azonban utalt arra, hogy energiaellátást érintő lépésekkel kapcsolatban óvatosan fognak eljárni, mivel „a határ másik oldalán is magyarok élnek, és a mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika”.
Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)