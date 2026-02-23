Orbán Viktor: Ukrajna nyíltan fenyegeti Magyarországot és annak vezetőit

Orbán Viktor napirend előtti felszólalásával megkezdődött a parlament tavaszi ülésszaka. A miniszterelnök ismertette a két ülésszak között hozott kormányzati döntéseket, kiemelten a januártól életbe lépett jóléti intézkedéseket, a hazánk előtt álló kihívásokat, értékelte a kül- és belpolitikai eseményeket, különös tekinttel az energiabiztonságra és a háborús helyzetre. Beszdében, utalva arra, hogy Ukrajna blokkolja az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken, kijelentette: az ukránok nyíltan fenyegetik a magyar kormányt és személyesen annak vezetőit is, de a nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak.

A kormányfő emlékeztetett, hogy a januári szokatlan hideg a családokat is nehéz helyzetbe sodorta, ezért a kormány rezsistopot rendelt el, az ehhez szükséges 55 milliárd forintot a költségvetés tartalékából és az energiaszerkorból biztosítják. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy megduplázták a családi adókedvezményt, idén januártól az édesanyák nagy többsége mentesül a jövedelem adó alól, a következő 3 évben, felmenő, korosztályos rendszerben minden kétgyermekes anya élethosszig szja-mentes lesz. Kitért a 14. havi nyugdíj bevezetésére, a nyugdíjemelésre és a rezsicsökkentés eredményeire is. A fix 3 százalékos hitellel kapcsolatban kiemelte, hogy már 25 ezren igényelték. Felidézte, hogy 2026 január elsejétől 11 százalékkal megemelték a minimálbért, a garantált bérminimumot pedig 7 százalékkal majd részletesen beszélt a különböző ágazatokban megvalósuló bérfejlesztésekről. A kormányfő kiemelte, hogy a cél, hogy a bruttó átlagkereset elérje jövőre az egymillió forintot – számolt be a Magyar Nemzet.

A Barátság kőolajvezeték lezárása kapcsán azt mondta, mélypontra jutottak a diplomáciai kapcsolatok Magyarország és Ukrajna között. Leszögezte:

a nemezti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak

és nem tér el programjától. – Az ukrán állam 2014-ben társulási szerződést kötött az unióval, aminek része, hogy a rajta átmenő energiaforgalom sérthetetlen – Orbán Viktor szerint ezt Zelenszkij megszegte.

Brüsszel Ukrajna oldalra állt

„Brüsszelnek Magyarország érdekét kell előtérbe helyezni, de nem teszi, így

Brüsszel szövetségre lépett az ukránokkal,

mert nemzeti kormány van, és mi nem fizetünk Ukrajnának, nemet mondunk a háborúra és nem támogatjuk a tagságot.

Ukrajna nyíltan beavatkozik a magyar választásokba.

Mindez nyílt beavatkozás a választásba, azért, hogy az erőviszonyok Kijev és Brüsszel szándéka szerint változzon – mutatott rá a kormányfő, aki az ukrán lépés kapcsán leszögezte, hazánk energiaellátás biztosítva van.

„El tudjuk kerülni az ezer forintos benzint, és a több százezer forintos rezsiárat is” – mondta a miniszterelnök, majd hangsúlyozta, hogy válaszlépésként leállították az Ukrajnába menő dízelszállításokat, megvétózzák a 90 milliárd forintos hadikölcsönt, és bojkottálják a 20. uniós szankcióscsomagot.

Emlékeztetett, az EUeddig 200 milliárd eurót költött Ukrajna támogatására és olyan magasra emelkedtek az energiaárak, hogy

„Európa saját maga számolja fel a versenyképességét”

– emelte ki.

„Az európai vállalatok nem tudnak versenyezni a kínai energiaárakkal, rengeteg munkahely szűnt meg eddig is Európában, tehát Európa érdeke a háború mielőbbi lezárása, bár ennek épp az ellenkezője történik, Brüsszel a folytatást támogatja nyíltan. Szerintük az oroszok megrendülnek, és rákényszerülnek a békére, ezért a háború megnyerhető, és elérhető az előnyös béke. Szerintünk ez téves, semmi nem alapozza meg a brüsszeli háborús stratégiát, Oroszország még évekig ki fog és tud tartani, Európa hamarabb fogy ki a pénzből, az utánpótlásból, ráadásul az oroszok nukleáris erővel rendelkezik, atomnagyhatalom. Európa ebbe bele fog rokkanni.

Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból”

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Jelezte, 90 milliárdot adnának idén és jövőre Ukrajnának, a mezőgazdasági és fejlesztési támogatásokból is több jut nekik, az ukrán jóléti tervre 800 milliárd dollárt kérnek és 700 milliárdot katonai kiadásra. „Ennyi pénzük nincs a tagállamok és az unió költségvetésében, ez egyenes út az eladósodás felé” – figyelmeztetett Orbán Viktor, aki emlékeztetett arra, Anglia és Németország katonák ukrajnai állomásoztatásáról egyeztetett Zelenszkijjel, ami arra mutat:

Brüsszel és a nagy európai országok háborúra készülnek Oroszországgal.

A miniszterelnök szerint Magyarország ezen csak veszíthet. Ezért arra kérte az Országgyűlést, támogassák a kormány munkáját, hogy el tudjuk kerülni a háborút.

A miniszterelnök felszólalását itt nézheti, illetve hallgathatja meg:

Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalása az országgyűlésben

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első plenáris ülésén 2026. február 23-án. A kormányfő mögött Kövér László házelnök. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)