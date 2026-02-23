Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Orbán Viktor parlamenti viszonválasza a baloldali képviselőknek: Nagyon helyes, hogy eltűnnek innen a parlamentből!

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2026.02.23. 16:56

| Szerző: hirado.hu
Önök mindannyian az ukránok oldalára álltak a saját hazájukkal szemben. A magyar családokkal és a magyar vállalatokkal szemben az ukránok oldalára, tehát mindannyian, egytől egyig – jelentette ki a miniszterelnök.

Nagyon helyes, hogy eltűnnek innen a parlamentből, mert semmi szükség olyan pártokra a magyar parlamentben, akik egy ukrán–magyar konfliktusban az ukránok oldalára állnak

– mondta az ellenzéki pártok képviselőinek Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök a T. Házban 2026. február 23-án (Fotó: Facebook)

ellenzékorosz–ukrán háborúukrán válság Orbán Viktor Országgyűlés Magyarország

