Orbán Viktor parlamenti viszonválasza a baloldali képviselőknek: Nagyon helyes, hogy eltűnnek innen a parlamentből!

Önök mindannyian az ukránok oldalára álltak a saját hazájukkal szemben. A magyar családokkal és a magyar vállalatokkal szemben az ukránok oldalára, tehát mindannyian, egytől egyig – jelentette ki a miniszterelnök.

Nagyon helyes, hogy eltűnnek innen a parlamentből, mert semmi szükség olyan pártokra a magyar parlamentben, akik egy ukrán–magyar konfliktusban az ukránok oldalára állnak – mondta az ellenzéki pártok képviselőinek Orbán Viktor. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Ukrajna nyíltan fenyegeti Magyarországot és annak vezetőit Az ukránok nyíltan fenyegetik a magyar kormányt és személyesen annak vezetőit is, de a nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén napirend előtt arról, hogy Ukrajna blokkolja az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken. Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök a T. Házban 2026. február 23-án (Fotó: Facebook)