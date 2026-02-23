Orbán Viktor parlamenti viszonválasza a baloldali képviselőknek: Nagyon helyes, hogy eltűnnek innen a parlamentből!

Nagyon helyes, hogy eltűnnek innen a parlamentből, mert semmi szükség olyan pártokra a magyar parlamentben, akik egy ukrán–magyar konfliktusban az ukránok oldalára állnak
– mondta az ellenzéki pártok képviselőinek Orbán Viktor.
Orbán Viktor: Ukrajna nyíltan fenyegeti Magyarországot és annak vezetőit
Az ukránok nyíltan fenyegetik a magyar kormányt és személyesen annak vezetőit is, de a nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén napirend előtt arról, hogy Ukrajna blokkolja az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök a T. Házban 2026. február 23-án (Fotó: Facebook)