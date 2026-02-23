Orbán Viktor: A jövő hétfőtől ezer forint lenne literenként a benzin ára, ha a kormány nem nyitotta volna meg a stratégiai tartalékokat

Amíg nem jön az olaj a Barátság kőolajvezetéken, addig nincs pénz Ukrajnának – mondta el Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Sülysápon rendezett fórumon, ahol arról is beszélt: a jövő hétfőtől ezer forint lenne literenként a benzin ára, ha a kormány nem nyitotta volna meg a stratégiai tartalékokat.

A kormányfő kijelentette: az ukránok a háborúra hivatkozva leállították a Barátság kőolajvezetéken a Magyarországra érkező olaj szállítását és be is vallották, hogy már régen tudnák működtetni a vezetéket, de politikai okokból nem akarják. Ez azt jelenti, hogy ha ezt a helyzetet nem tudtuk volna megoldani,

„akkor itt hétfőtől, jövő hét hétfőtől ezer forint lenne literenként a benzin ára. És ha sikerülne nekik elzárni még a délről jövő gázvezetéket is, akkor az önök rezsiszámlája, az éves 250 ezer forintos átlagos rezsiszámlája az a lengyel 800 ezer és a cseh 1 millió forintos számla közé ugrana föl”

– emlékeztetett Orbán Viktor.

Hozzátette: még legalább három hónapra elegendő olajmennyiségünk van és miután Magyarország dízelt szállított Ukrajnának, ezt a szállítást a szlovákokkal egyeztetve leállítottuk. Most, hogy az „ukránok beakasztottak nekünk”, jeleznem kellett az európaiaknak, hogy leblokkoljuk és megvétózzuk ezt a 90 milliárd eurót, „és amíg nem jön az olaj, nincs pénz”.

„Azt mégsem fogadhatjuk el, hogy baleknak nézzenek bennünket, mi hozzájárulunk ahhoz, hogy a pénz kimenjen, majd ők meg leállítják a Barátság olajvezetéken a magyar olajat, mi meg nézünk, mint a hülyegyerekek” – fogalmazott a kormányfő, hozzátéve: ezt nem várhatják tőlünk. Megjegyezte: ellenlépéseket kell tenni, azt is megmondtuk Brüsszelben, hogy semmilyen Ukrajnába irányuló gazdasági segítséget nem támogatunk egész addig, amíg az olaj meg nem érkezik újra a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

Magyarországnak az a célja, hogy minden szomszédjával jó viszonya legyen, ez Ukrajnára különösképpen igaz, mert ott százezres nagyságrendben élnek magyarok, és a háborúnak legyen vége

– jelentette ki Orbán Viktor, aki hangsúlyozta, hogy ezért nem állították le a Magyarországról Ukrajnába menő elektromosáram-szállítást sem, mert annak a levét elsősorban a kárpátaljaiak és a magyarok itták volna meg.

„Majd meglátom, hogy rákényszerülünk erre a lépésre, de ez legyen a legeslegeslegutolsó, hiszen mi nem magunknak, nem a magyaroknak, még csak nem is az ukrán embereknek akarunk kárt okozni, csak hozzá akarunk jutni ahhoz az olajhoz, ami a mienk” – jelentette ki a miniszterelnök.

Hozzátette: ami most Ukrajnában történik, az rendkívül veszélyes, mert föl akarnak fegyverezni és fegyverben akarnak tartani egy 800 ezres hadsereget európai pénzből. Nekünk nem érdekünk, hogy a szomszédunkban ukrán vezénylés alatt 800 ezres hadsereg legyen. Nekünk sokkal inkább az az érdekünk, hogy Európa állapodjon meg az oroszokkal, kössön egy békemegállapodást, maximáljuk az Ukrajna közelségében tartózkodó orosz csapatoknak a létszámát és az ukrán csapatok számát is vigyük le.

Egyébként egy nagy fegyverkezési versenyben találjuk magaunkat, a „gatyánk is rámegy a fegyverkezésre”. Ezért a mi koncepciónk nem az, ami az európaiaké, hogy a háború folytatódjon, hanem az, hogy a háborúnak legyen vége.

Nekünk az az érdekünk, hogy minél hamarabb béke legyen, jöjjön létre egy megállapodás, amely biztonságba helyez bennünket az oroszoktól, nem szolgáltat ki bennünket az ukránoknak, nem kerget bele egy fegyverkezési versenybe, és nem viszi el a magyarok pénzét Ukrajnába. „Nekünk erre van szükségünk. Ez a mi politikánk, és én ezt hirdetem és ezt képviselem” – mondta Orbán Viktor.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának sümegi állomásán 2026. február 17-én – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos