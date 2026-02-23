Nézőpont: Még Magyar Péter követőinek döntő többsége is elégedett a minimálbér emelésével és a családi adókedvezményekkel

A kormány 2026 elején meghirdetett intézkedéseivel kapcsolatban készített közvélemény-kutatást a Nézőpont Intézet, amely arról számolt be, hogy a Tisza Párt követőinek többsége is elégedett a minimálbér emelésével, valamint az adókedvezményekkel.

A közvélemény-kutatás emlékeztetett, hogy a rezsistop meghirdetése, majd a 13. és 14. havi nyugdíjak folyósítása mellett további három, a lakosság széles körét kedvezően érintő kormányzati intézkedés vette kezdetét 2026 első hónapjaiban. A Nézőpont Intézet közlése szerint a

„minimálbér 11 százalékos emelése, a többgyermekes anyák adómentességének kiterjesztése, valamint a gyermekek után járó családi adókedvezmény megduplázása egyaránt kedvező fogadtatásra talált a magyar társadalomban, hiszen kortól, nemtől, végzettségtől és lakóhelytől, sőt, párthovatartozástól függetlenül minden társadalmi csoportban határozott többségben vannak azok, akik támogatják a kormányt ezen döntéseiben.”

Az intézet szerint ha a Tisza Párt választási győzelme esetén – a kutatásban szereplő megfogalmazás alapján – „a brüsszeli elvárásoknak és a nagytőkés csoportoknak kedvező kormányt alakít” és eltörli a különadókat az ellenzéki párt politikusainak korábbi utalásai alapján, akkor ezek az intézkedések finanszírozhatatlanná válnak.

„A Nézőpont Intézet februári közvélemény-kutatása mindhárom kérdésben gyakorlatilag háromnegyedes többséget regisztrált a teljes népesség körében. A családi adókedvezmény duplájára emeléséről még ennél is többen, közel 80, a minimálbér emeléséről 76, míg a többgyermekes anyák adómentességéről 73 százaléknyian vannak jó véleménnyel”

– olvasható a kutatásban.

A Nézőpont Intézet közölte, hogy a kormányzati döntéseknek mindhárom esetben 90 százalék feletti támogatottsága van a Fidesz szimpatizánsainak körében. Megjegyzik továbbá, hogy a Tisza Párt támogatói is kormánypártivá váltak ezen intézkedéseket illetően. Mint írják, Magyar Péter követői között a minimálbér-emelés és a családi adókedvezmény megduplázása egyaránt kétharmados támogatottságot élvez, de még a többgyermekes anyák adómentességének kiterjesztésében is erős többségük elégedett a kormánnyal.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock).-