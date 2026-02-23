Nézőpont Intézet: Kiemelkedő támogatottsága van a minimálbér emelésének, a többgyermekes anyák szja-mentességének és a családi adókedvezmény megduplázásának

Kiemelkedő támogatottsága van a minimálbér emelésének, a többgyermekes anyák szja-mentességének és a családi adókedvezmény megduplázásának – derül ki a Nézőpont Intézet és a közmédia együttműködése alapján készült felmérésből, amelynek eredményeit az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában ismertette az intézet gazdasági elemzője. A felmérés szerint a minimálbér- emelést, a többgyermekes anyák szja-mentességét és a családi adókedvezmény megduplázását a lakosság háromnegyede tartja jó intézkedésnek.

Berzétei Ákos elmondta, hogy a kutatásban az év elején hozott, illetve tavaly bejelentett szociális intézkedéseket vizsgálták, három fő témára, a 11 százalékos minimálbéremelésre, a családi adókedvezmény megduplázására, valamint az édesanyák adómentességére fókuszálva. A felmérés eredményei szerint a magyar társadalom elsöprő többsége, gyakorlatilag politikai és pártállástól függetlenül támogatja mind a három intézkedést – emelte ki az elemző. Hozzátette, a legelutasítóbb ellenzéki párt szavazóinak háromnegyede is azt mondja, hogy az intézkedések megfelelnek a kívánalmaiknak.

A megkérdezettek 76 százaléka a minimálbéremeléssel kapcsolatos kérdésre azt válaszolta, hogy az „inkább jó”, amiből az elemző szerint az olvasható ki, hogy szinte az egész nemzet támogatását bíró intézkedésről van szó. Megjegyezte, hogy a minimálbér emelkedésével a bérből és fizetésből élők helyzete javul, akik többséget képeznek a társadalmon belül.

Berzétei Ákos rámutatott, minimális gazdasági növekedés mellett kormányzati ráhatás eredménye a minimálbéremelés, hiszen a kormány már 2025-ben is jelezte, hogy amennyiben a munkaadók és a munkavállalók megállapodnak a minimálbér érzékelhető emelésében, akkor azt minden lehetséges eszközzel támogatják.

Az elemző közölte, hogy a többgyermekes édesanyák adómentességét a válaszadók 73 százaléka tartja inkább jó intézkedésnek. Mint fogalmazott, „a társadalom szempontjából hosszú távú befektetést eszközölnek azok az édesanyák, akik gyereket vállalnak, hiszen aki ma megszületik, az a jövő adófizetője az állam szemszögéből nézve”. Hozzátette, a hazai oktatási rendszerből, „saját kultúrából” érkező fiatal munkavállalók sokkal jobb minőségű és magasabb színvonalú munkát végeznek, mintha ezt a munkavállalói réteget külföldről importálnák.

Berzétei Ákos hangsúlyozta, hogy a családi adókedvezmény megduplázását a válaszadók csaknem 80 százaléka tartja inkább jó lépésnek, ami szintén azt mutatja, hogy a háztartások büdzséjét pozitívan érintő intézkedésről van szó.

Megemlítette, munkavállalás nélkül ez az adókedvezmény nem valósul meg, tehát a dolgozó, „GDP-termelő” alkalmazottaknak jut több a zsebébe azáltal, hogy a kormány honorálja a gyerekvállalást.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)