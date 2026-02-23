Nem reagált Magyar Péter a Hír TV kérdéseire, amiben Ukrajna Barátság kőolaj elleni támadásáról kérdezték

A Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert a Hír TV munkatársai kérdezték Ukrajna hazánk elleni akciójával kapcsolatban, miután a politikus azt nem ítélte el. A riporter kérdéseire Magyar Péter nem válaszolt.

A Hír TV tudósítása szerint a Tisza Párt vezetője úgy tett, mintha nem hallaná a feltett kérdéseket, és minden érdemi válaszadást elkerült – közölte az Origo.

Nem reagált arra sem, mit szól ahhoz, hogy nem érkezik orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken, illetve arra sem, hogy szerinte ez jó-e Magyarországnak.

A Hír TV tudósítása szerint Magyar Péter nem adott érdemi választ az Ukrajnával kapcsolatos kérdésekre, miközben a rendezvényen jelenlévők számára világos maradt, hogy a politikus nem kíván nyilatkozni az ügyben.

Kiemelt kép: Magyar Péter (b); Manfred Weber (k), az Európai Néppárt elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének találkozója Brüsszelben, 2025 májusában (Fotó: AFP)