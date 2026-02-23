Moszkva nem kapott választ Kijevtől a területi kérdés ügyében – jelentette ki Dmitrij Medvegyev

Az orosz fél ismertette álláspontját minden kulcsfontosságú kérdésben az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásokon, beleértve a területi kérdést és a leszerelés paramétereit is, de ezekre még nem kapott választ – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke, amikor hétfőn egy drónalakulat katonáival találkozott.

„Megállapodtunk, hogy nem hozzuk nyilvánosságra a jelenlegi tárgyalások eredményeit. De azt elmondhatom, hogy az orosz fél előterjesztette álláspontunkat – amelyet a legfőbb főparancsnok (Vlagyimir Putyin elnök) fogalmazott meg és többször is hangoztatott –, beleértve a leglényegesebb kérdéseket a területekkel, ezen állam demilitarizálásának paramétereivel és egy sor egyéb kérdéssel kapcsolatban. A másik fél ezt tudomásul vette, de még nem kaptunk választ” – mondta a volt elnök és kormányfő.

„Az az érzésem, hogy fokozatosan kezdik felismerni, hogy milyen helyzetben vannak”

– tette hozzá. Medvegyev szerint az ukrán vezetők egy része számára a harci cselekmények folytatása az élet folytatását jelenti. Úgy vélekedett, hogy ha a harcok véget érnek, a legjobb esetben elmenekülhetnek majd egy olyan országba, amely menedéket nyújt számukra,

„a legrosszabb esetben pedig a sajátjaik fogják felakasztani őket valahol a Majdanon”.

A politikus azt is hangoztatta, hogy Oroszország a „különleges hadművelet” folyamán, mélyről indulva, élenjáró országgá vált a dróntechnológia területén.

A múlt heti genfi háromoldalú, orosz–ukrán–amerikai tárgyalások után – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – az orosz delegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij elnöki főtanácsadó arról beszélt, hogy nehezek, de gyakorlati jellegűek voltak az egyeztetések, egyúttal megállapodtak a felek egy negyedik találkozóról is, azonban annak helyét vagy idejét még nem közölték.

Svájcban a tárgyalóküldöttségek a területi kérdéseket vitatták meg, a tárgyalások a Donbasz, Kelet-Ukrajna nagy ipari medencéjének sorsán akadtak el: Moszkva azt követeli, hogy az ukrán erők vonuljanak ki a Donyeck régióban még mindig ellenőrzésük alatt álló területekről, amit Kijev elutasít.

Kiemelt kép: Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Alekszej Majsev)