Menczer Tamás: Zelenszkij megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

„Zelenszkij megtámadta a Barátság kőolajvezetéket, ez egy újabb ukrán támadás a magyar energiabiztonság ellen” – közölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hétfőn a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Menczer Tamás úgy fogalmazott: „Zelenszkij megmondta, hogy fel fogja robbantani a Barátság vezetéket, már többször megtámadta azt, és az éjjel újabb dróntámadást indított, jelenleg tűz van a Barátság kőolajvezeték kiindulópontjánál.”

„Fontos mindenkinek tudni, orosz energia nélkül 1000 forint lenne egy liter benzin, és háromszor annyiba kerülne a rezsi”

– tette hozzá.

„A kormány megvédi az ország energiabiztonságát, a szükséges és arányos ellenlépéseket megtette és megteszi. Mindeközben a Tisza hallgat. Nem csoda, hiszen ők Zelenszkijjel és az ukránokkal vannak szövetségben. Ezért a Fidesz a biztos választás” – mondta Menczer Tamás.

Magyar válaszlépések a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt

Előzőleg a hirado.hu is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték miatt kialakult helyzet miatt bejelentette, hogy Magyarország megvétózza az újabb oroszellenes szankciós csomag elfogadását. a nemzeti energiabiztonsági tanács vasárnap reggeli ülésén áttekintették az „ukrán zsarolás” által kiváltott helyzetet. Elmondása szerint megállapították, hogy ezek nem okoztak ellátásbiztonsági veszélyt Magyarországon, ugyanakkor döntöttek bizonyos ellenlépésekről. Orbán Viktor elmondta: addig nem indítják újra a dízelszállítást Ukrajnába, amíg helyre nem áll a Barátság vezetéken zajló kőolajszállítás.

Kiemelt kép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)