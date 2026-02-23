Megtalálták a januárban eltűnt fiatalember, Egressy Mátyás holttestét - jelentette be a BRFK

Múlt szombaton holttestet találtak a Duna budapesti, XI. kerületi szakaszán, hétfőre az is kiderült, hogy a januárban egy belvárosi szórakozóhelyről eltűnt fiatalember földi maradványai kerültek elő a folyamból. Bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, a BRFK közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával folytatja a körülmények vizsgálatát.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hétfői közlése szerint egy holttestet találtak szombaton délután a Duna XI. kerületi szakaszán, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerre délre.

Tájékoztatásuk szerint hétfőre bizonyosodott be minden kétséget kizáróan, hogy a január 17-e óta eltűntként keresett 18 éves fiú holttestét találták meg.

Bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, a BRFK közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával folytatja a körülmények vizsgálatát

Mint ismert, a 18 éves fiatalembernek, Egressy Mátyásnak január 17-én, szombaton a belvárosi Ötkert szórakozóhelyről hazaindulva veszett nyoma és a rendőrség korábbi közleménye szerint a Dunában is keresték.

A BRFK hétfőn a Facebook-oldalán is felidézte, hogy a dunai vízirendészek az eltűnés bejelentését követően folyamatosan kutatták a Dunát és annak környezetét, azonban a keresés egészen múlt szombatig nem járt eredménnyel.

Hozzátették,azt is, hogy az elmúlt napokban sokan érdeklődtek a fiú sorsa felől, a rendőrség a nyilvánosságot azonban kegyeleti és eljárási okokból csak az azonosítást és a család értesítését követően tájékoztatta.

A BRFK a közösségi oldalán fejezte ki őszinte együttérzését a családnak.

Múlt hétfőn a Fővárosi Főügyészség arról tájékoztatott, hogy bíróság elé állítják azt a férfit, aki az eltűnt fiú mobiltelefonját az autóbuszon megtalálta és eltette. A vádhatóság arról is tájékoztatott, hogy a jogszabályok szerint a férfi tette bűncselekmény, lopás vétsége. A férfi a telefonkészüléket az autóbusz vezetőjének nem adta le, és egyéb módon sem próbálta meg azt visszajuttatni a tulajdonosának.

Kiemelt kép: Egressy Mátyás, a 18 évesen elhunyt fiatalember (Fotó: Facebook)