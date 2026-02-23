Megrendítő filmekkel és dokumentarista alkotásokkal emlékeznek a közmédia csatornái a kommunizmus áldozataira

Február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján a közmédia csatornái tematikus műsorfolyammal tisztelegnek az elhurcoltak, meghurcoltak és kivégzettek emléke előtt. A Duna, a Duna World, az M5 és az M2 Petőfi TV dokumentumfilmekkel, történelmi drámákkal és játékfilmekkel idézi fel a diktatúra áldozatainak sorsát a kitelepítésektől és a gulágtáboroktól az 1956 utáni megtorlásokig.

A Duna a Mindennapi című, egyperces magyar filmetűddel indítja a napot, versekkel, prózarészletekkel és gondolatokkal emlékezve az áldozatokra, majd 8:40-től a Nem Telepesek című, 2022-es dokumentumfilm látható. A Varjasi-Kispéter Zsófia rendezésében készült alkotás az Államvédelmi Hatóság 1950. június 23-i éjszakai akcióját idézi fel, amikor több száz családot hurcoltak el a déli határvidékről és nagyvárosokból. Az emlékezést folytatva 12:55-től láthatják a Jules szökése című dokumentumfilmet, amely a recski munkatábor egyik legismertebb történetét dolgozza fel, a 14:25-kor kezdődő Giotto jó utóda című dokumentumfilm pedig a rendszerváltás előtti kultúrpolitika elhallgatási gyakorlatát mutatja be. Egy tragikus esemény, Szűcs Sándor focista és Kovács Erzsi énekesnő története alapján készült Az énekesnő című tévéfilmet 15:35-től tűzi műsorára a Duna, majd 21 órától az emléknap kiemelt alkotása, az Örök tél című filmdrámát mutatja be a csatorna. A 2018-as alkotás második világháború végén a Szovjetunióba deportált magyar civilek – köztük sok sváb nő – kálváriáját mutatja be, emléket állítva több százezer elhurcolt magyar állampolgárnak, akik közül százezren soha nem tértek haza.

A Duna World február 25-én reggel 7:40-től A kommunizmus és a Gulág áldozatainak emlékére című műsorral tiszteleg az áldozatok előtt, amely a Terror Háza Múzeum falai között idézi fel az ötvenes évek elnyomó államgépezetének működését, túlélők és szakértők segítségével. Ezt követi 8:35-től és 9:05-től a Magyar Krónika – Gulág, Gupvi két része, amely a Szovjetunióba elhurcoltak adatbázisának létrejöttét, valamint a kényszermunkára hurcolt több mint egymillió magyar sorsát mutatja be, személyes történeteken és történészi elemzéseken keresztül. 9:35-től az M5 História – A kommunizmus öröksége azt vizsgálja, miként élnek tovább a diktatúra traumái az egyéni és kollektív emlékezetben, majd 11:15-től az 1968 – Egy szerelem rekonstrukciója című tévéfilm tárja fel egy fiatal pár történetén keresztül, hogyan váltak az állambiztonság manipulációjának eszközeivé a hatvanas évek végén. Dokumentumfilmet tűz műsorára 16 órától a csatorna Nyomtalanul címmel, amelyből báró Atzél Ede 1944-es eltűnésének történetét és családja küzdelmét ismerhetik meg. 18:25-től az 1952-ben a szabadságért kiálló fiatalok példáját megidéző Békéssámson hősei dokumentumfilm következik, amely után a Duna World Koltay Gábor új, 217 nap – Wittner Mária emlékére című 2025-ös alkotásával várja a nézőket. Az emléknap műsorfolyama 21:35-től az Elveszett idők – Valahol mélyen című fikciós történelmi drámával zárul, amely a diktatúra legsötétebb időszakának lelki és emberi következményeit állítja középpontba.

Az M5 kulturális csatorna egész napos tematikus műsorfolyamát 8:10-től az Illegális ifjúság című dokumentumfilmmel nyitja, amely bemutatja, miként próbálták a pártállami időszakban felszámolni az egyházhoz kötődő ifjúsági közösségeket, és hogyan működtek tovább titokban a betiltott cserkészcsapatok. Délben a Rabszolga voltam című dokumentumfilm a Ceglédbercelről elhurcolt, „malenkij robotra” vitt túlélők történeteit tárja fel, majd 12:35-től Az asszony című tévéfilm az 1956 utáni megtorlások idején bujkálni kényszerülő férfi és családja sorsán keresztül érzékelteti a félelem mindennapjait. 14:05-től a Hősnők című film Slachta Margit és Kéthly Anna küzdelmén keresztül mutatja be Magyarország 1920-1950 közötti korszakát. Miközben megismerhetik az ország első két parlamenti képviselőnőjét, kirajzolódnak a világháborúban vesztes ország problémái – az államforma és a választójog kérdése, szociális problémák, Trianon, valamint a szélsőségesek fenyegető rémuralma. 17:55-től a Magyarságkutató Intézet Mi magunk című ismeretterjesztő sorozatának a Gulag – gupvi – a szovjet kényszermunkatáborok világa című epizódja látható, 18:25-kor pedig az M5 História röviden a civil és katonai áldozatok sorsát idézi fel. 19 órától dokumentumfilm tárja fel Pannonhalmi Szamizdat – Egyházüldözés egy kolostorban címmel a bencés szerzetesek meghurcoltatását és szellemi ellenállását, majd a 21:30-kor kezdődő Magyar Passió című játékfilm egy ferences szerzetes koncepciós perét és meghurcoltatását állítja középpontba. A nap folyamán többször láthatják a csatorna saját gyártású Elveszett idők című fikciós történelmi drámasorozatának egy-egy epizódját is, amelyek személyes sorsokon keresztül mutatják meg a diktatúra légkörét és következményeit.

Az M2 Petőfi TV február 25-én az Emberek és egerek című magyar kísérleti filmmel csatlakozik az emlékezéshez. A 23 órakor kezdődő 2015-ös alkotás Krasznai Béla recski fogoly történetének egy megrendítő epizódját idézi fel, amikor harminc nap sötétzárkára ítélik.

