Megérkeztek Magyarországra az első gólyák

Február 21-én Kiskunhalason két gólyát is láttak, a Madárfotózás nevű Facebook-csoportban publikált felvételen látszik, hogy lámpaoszlopon pihenek a tavasz hírnökei. A Bács-Kiskun vármegyei Akasztón pedig február 22-én láttak idén először gólyát.
A magyarországi gólyák többsége március közepe után érkezik haza Afrikából. Elsőként általában a hímek jönnek, és azonnal hozzálátnak a fészek rendbetételéhez. A madarak ragaszkodnak korábbi fészkeikhez.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Faludi Imre)