Magyar Nemzet: Magyar Péterék pártcsaládja Ukrajna gyors uniós integrációját követeli

A Magyar Péter által vezetett Tisza Pártot is a soraiban tudó Európai Néppárt (EPP) a négy esztendeje háborúban álló Ukrajna minél gyorsabb EU-integrációját követeli, teszik ezt minden veszély és korrupció ellenére. Szerintük Ukrajna harca Európa harca és az ukrán uniós csatlakozást stratégiai proritásként kell kezelni.

A Magyar Nemzet hétfőn arról írt, hogy az Európai Parlament (EP) keddi plenáris ülését az határozza meg, hogy négy évvel Oroszország Ukrajna ellen indított teljes körű háborúja után az Európai Néppárti (EPP) képviselőcsoport továbbra is határozottan kiáll Ukrajna szabadsága, szuverenitása és európai jövője mellett.

Magyar Péter pártcsaládja szerint a háborúban álló ország minél hamarabb az EU tagja kell, hogy legyen.

A lap beszámolója szerint a plenáris ülés céljai között szerepel az Ukrajnáért életüket feláldozó ezrek előtti tisztelgés, az uniós tagállamok sürgetése a kontinens biztonságáért való nagyobb felelősségvállalás érdekében, ezen kívül az Ukrajnának nyújtandó hiteles, hosszú távú biztonsági garanciák és az ország európai integrációja, valamint csatlakozási folyamatának stratégiai prioritásként való kezelése.

Andrzej Halicki európai parlamenti képviselő, a Tisza pártot is a soraiban tudó néppárti frakció külügyekért felelős alelnöke kiemelte:

„kétségtelen, hogy Oroszországnak meg kell fizetnie az Ukrajnában okozott hatalmas pusztításért. Az ukrajnai energetikai és polgári infrastruktúra elleni orosz támadások az egyszerű polgárok elleni szándékos támadások. Ugyanezt a mintát, kisebb léptékben, már az EU-n belül is láthatjuk. Rajtunk múlik, hogyan kezeljük ezt a helyzetet. De ahhoz, hogy győzni tudjunk, a válaszunknak erősnek, rendíthetetlennek és egységesnek kell lennie. Ez az a nyelv, amelyet Putyin és a Kreml megért.”

A néppárti frakció szerint Ukrajna harca egyben Európa harca is: az orosz agresszió elleni egységes, határozott fellépés elengedhetetlen a győzelemhez és a kontinens hosszú távú biztonságához – áll a Magyar Nemzet tudósításában.

Orbán Viktor: Zelenszkijnek tudnia kell, csak veszíthet Magyarország támadásával

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel a Facebookon arról írt: a kabinet az elmúlt napokban minden erejével azon dolgozott, hogy képes legyen kezelni a Barátság kőolajvezeték lezárása miatt kialakult helyzetet. Orbán Viktor azt is megjegyezte: „Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír”.

Azt is hozzátette, hogy a kormánynak sikerült megvédenie Magyarország üzemanyag-ellátását, egyúttal véleménye szerint a kabinet határozott és arányos választ adott Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. „Neki is tudnia kell: Magyarország támadásával csak veszíthet. És bár Magyarország energiabiztonsága mindent pártszempontot felülír, az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat. Nyilvánvalóan azért, mert nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon” – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki párt ezért nem áll ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett.

Kiemelt kép: Manfred Weber az EPP- és Magyar Péter a Tisza Párt vezetője (Fotó: facebook.com/Szánthó Miklós)