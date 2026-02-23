Könyörtelen dróntámadás érte Odessza megyét, több civil is életét vesztette

Folyamatos támadások érték az odesszai régiót is a közelmúltban, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kategorikusan elutasította a csapatkivonást Donbászból, még akkor is, ha ez tűzszünetet eredményezne. A The Times eközben arról írt, hogy legalább 250 ezer új katonára lenne szüksége Ukrajnának a háborúhoz. A hirado.hu összefoglalója az orosz–ukrán háború eseményeiről.

Energetikai és civil célpontokat is ért a támadás

Az éjszaka folyamán orosz dróntámadás érte az ukrajnai Odessza megyét, amelyben civilek haltak meg és sérültek meg – közölte a megyei katonai közigazgatás vezetője, Oleh Kiper. A támadás ipari, energetikai és polgári infrastruktúrát is érintett – közölte a ZN.UA ukrán hírportál.

A beszámoló szerint

két ember életét vesztette: egy 20 éves nő és egy körülbelül 45 éves férfi. Legalább három ember megsérült, közülük ketten súlyos állapotban vannak, mindannyian 23 és 45 év közöttiek.

A támadás következtében megrongálódtak gyártó- és raktárépületek, adminisztratív létesítmények, egy autós üzlet, valamint több jármű is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két teherautó kigyulladt, és több más jármű is megsérült.

Az egyik drón egy többszintes lakóház egyik lakásába csapódott, de nem robbant fel, a helyszínen pszichológusok segítik az ott élőket. Korábban, a február 22-ére virradó éjszaka is nagyszabású támadás érte a térség energetikai létesítményeit, akkor azonban nem voltak sérültek.

Zelenszkij elutasította a csapatkivonásokat Donbászból

A harcok továbbra is folytatódnak Ukrajnában, miközben a politikai és diplomáciai események is napirenden maradtak – közölte a Strana ukrán hírportál. A brit BBC beszámolója szerint az Egyesült Államok azt szeretné, ha Ukrajnában már a nyáron általános választásokat tartanának, azonban Volodimir Zelenszkij ezt biztonsági garanciák nélkül nem támogatja.

Az ukrán elnök úgy fogalmazott:

előbb megfelelő garanciákra van szükség, csak ezt követően lehet szó a választásokról. Azt is jelezte, még nem döntötte el, hogy újra indulna-e az elnöki posztért.

Zelenszkij egy másik nyilatkozatában kategorikusan elutasította az ukrán csapatok kivonását a Donbászból, még akkor is, ha ez tűzszünetet eredményezne. Véleménye szerint egy ilyen lépés megosztaná az ukrán társadalmat, és gyengítené az ország pozícióit, valamint az ott élő százezrek sorsát is veszélyeztetné.

Az ukrán elnök ugyanakkor hangsúlyozta: meggyőződése, hogy Ukrajna idővel visszaszerzi elvesztett területeit, bár jelenleg a hadsereg fegyverhiánnyal küzd. Hozzátette, számára a győzelem elsősorban az ország függetlenségének megőrzését jelenti.

The Times: Legalább 250 ezer új katonára van szüksége Ukrajnának a háború folytatásához

Ukrajnának további legalább 250 ezer katona mozgósítására és lényegesen erősebb fegyverzetre lenne szüksége ahhoz, hogy érdemben megváltoztassa a fronton kialakult helyzetet – írta a The Times ukrán katonai és NATO-forrásokra hivatkozva.

