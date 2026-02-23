Kék bolygó – Áder János: Szerdán nyílik a harmadik Planet Budapest

Szerdán nyílik a Planet Budapest, amely ingyenesen látogatható a budapesti Vasúttörténeti Parkban – hangzott el Áder János korábbi köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjának hétfőn megjelent adásában, amely a legnépszerűbb videómegosztón is megtekinthető.

Áder Jánosnak, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökének beszélgetőtársa Unger Zsolt, a fenntarthatósági élményprogramot megálmodó Unger and Partners tulajdonosa volt, aki beszámolt arról, hogy – a visszajelzéseknek eleget téve – idén jelentősen bővítették a rendezvény időtartamát és megváltoztatták a helyszínét is, hogy nagyobb területen valósulhasson meg.

Az esemény idejére átépítették a Vasúttörténeti Parkot, a körfűtőházban például kialakítottak egy 72 méter átmérőjű és 36-38 méter magas dómot, egy fehér félbolygót, amely 156 tonnás szerkezet – tette hozzá. A programokkal kapcsolatban Unger Zsolt elmondta, tartanak egy háromnapos szakmai konferenciát, egy ötnapos klasszikus expót, amelyen száz magyar cég állít ki, a nagyközönség érdeklődésére számot tartó, szórakoztatva tanító terek pedig 33 napig lesznek látogathatók.

Az Explorers című hagyományos kiállítás 12 témát jár körbe, például az öltözködést, a digitális tartalomfogyasztást, a közlekedést, a hulladékkezelést, valamint az állattartást. A Ride című 45 perces séta egy tanmese, időutazás, amely az iparosodás korától kezdve elmeséli, hogyan lettek az emberek fogyasztók, ezt a bolygó hogyan tolerálta, és a jövőbe tekintve felhívja a figyelmet arra, mit lehetne tenni bolygónk érdekében.

A Heroes című, elsősorban iskolás csoportoknak szóló részben pedig „hollywoodi minőségű” díszleteket építettek, a gyerekcsoportokat egy „élő filmbe” küldik be, amelyben színészek játszanak, a gyerekek pedig feladatokat oldanak meg, és egy „multiverzumokon keresztüli utazáson” vesznek részt – ismertette Unger Zsolt.

Áder János a harmadik alkalommal tartandó rendezvényről elmondta, hogy magyar fejlesztés, sok ember kreatív ötletének összegyúrásából jött létre, és – jelenlegi tudásuk alapján – Európában egyedülálló.

A Planet Budapest fő üzenete, hogyan tudjuk a rendelkezésünkre álló erőforrásokat úgy felhasználni, hogy az életszínvonalunkat megtartsuk, és ezek az erőforrások még hozzáférhetők legyenek a következő generáció számára is, ne csökkentsük az életesélyeit – emelte ki a műsorban Áder János.

Kiemelt kép forrása: MTI/Bodnár Boglárka