Index: Zárt ajtók mögött készíthette fel jelöltjeit a vereségre Magyar Péter

„Nem igaz. Jó vergődést a hátralévő 51 napra!” – ezt a rövid választ adta a Tisza Párt az Index részletes kérdéseire. Az eseményen részt vevő több, egymástól független forrás azonban megerősítette, hogy a pártelnök szokatlanul negatív hangvételű beszédet tartott.

A lap cikkében szereplő állítások szerint az eligazítást február 20-án 11 órára hívta össze a Tisza Párt Budapest III. kerületében. Az Index információi szerint a meghívó későn érkezett, és a jelöltek nem tudták, mire számíthatnak. Többen arra gondoltak, hogy Magyar Péter esetleg visszalépését jelenti be. A párt hivatalos kommunikációjában csupán annyi jelent meg, hogy a pártelnök elfogadta a miniszterelnök-jelöltséget.

„Az első meglepetés az volt, hogy le kellett adnunk a mobiltelefonjainkat”

– mondta az Indexnek egy forrás.

A beszéd hallatán azonban a jelöltek megértették a fokozott óvatosság szükségességét.

„Elég pesszimista hangvételű volt a beszéd”

– tette hozzá egy másik résztvevő, aki korábban sosem tapasztalt ilyen negatív hozzáállást a pártelnöktől.

A szervezők kérésére senki sem árulhatott el részleteket az eseményről.

Magyar Péter szerint kutatások ellenére sem biztos a Tisza győzelme

Az Index cikkében azt írt, a pártelnök szerint a Tisza győzelme egyáltalán nem biztos, a választási rendszer realitásai miatt a helyzet sokkal rosszabb, mint amit a közvélemény-kutatások mutatnak. Az Index állítása szerint a párt kampánycsapatának egyik tagja azt mondta: jelenleg 55–60 egyéni körzetben a Fidesz vezet.

A pártelnök felhívta a figyelmet arra is, hogy egy esetleges vereség után nem maradhat Magyarországon, mivel újabb Fidesz-kormány esetén börtönbüntetésre számíthat. Ez a kijelentés sok jelöltet megdöbbentett, mivel Magyar Péter saját körzetében biztos győzelemre számítanak. „Nem is tudom, mi lenne, ha Péter Brüsszelben maradna. Új választást kellene kiírni, ami csalódást okozna a szavazóknak” – mondta az Indexnek egy forrás.

Kemény kritikák és fejmosások a jelölteknek

A cikk szerint a pénteki eligazításon a jelöltek eddigi munkáját is élesen bírálták. Az Index információi szerint a 21 Kutatóközpont választókerületi eredményeit ismertették, és a gyengén teljesítők alapos fejmosást kaptak, különösen a közösségi média és a videós anyagok minősége miatt.

A pártelnök arról is beszélt, hogy tudomása van arról, egyesek a Fidesznek jelentenek a Tisza belső viszonyairól, és nekik a választás után kemény megtorlás várható.

Magyar Péter bizalmi szavazással erősítette meg pozícióját

Az Index szerint Magyar Péter azt is elmondta, hogy március 15. előtt komoly támadások várhatóak, és a jelölteket felkérte, „legyenek felkészülve a brutális lejárató kampányra.” Példaként a radnaimark.hu oldalra utalva arra számít, hogy „a kormánypropaganda drogfogyasztással kapcsolatos támadást indíthat ellene”. „Bármilyen kábítószeres tartalomról csak annyit mondjunk, hogy az mesterséges intelligenciával készült, a sajtót pedig a pártközponthoz irányítsuk” – számolt be az Indexnek egy résztvevő.

A pártelnök végül bizalmi szavazást kért maga mellett, az eredmény szerint Magyar Péter marad a Tisza Párt listavezetője, és vállalja a miniszterelnöki feladatot, ha a párt megszerzi a hatalmat április 12-én.

