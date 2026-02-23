Hétfőn változékony idő várható: napsütés után ismét eső, zápor és zivatar érkezhet

Hétfőn délelőtt csökken a felhőzet északnyugat felől, emellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd egy idő után újabb felhősödés veszi kezdetét.

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint az átmeneti csapadékszünetet követően délutántól ismét lehetséges eső, vagy akár zápor, esetleg zivatar is. Erre a legkisebb esély délnyugaton van.

A prognózis szerint nagy területen élénkülhet majd meg a nyugati, északnyugati szél, míg északon meg is erősödik. Ezenkívül a záporok és zivatarok környezetében viharos széllökés sem kizárt.

A hőmérséklet délután általában 11 és 16 fok között alakul, ennél északkeleten lehet több fokkal hidegebb.

Késő estére 1 és 9 fok közé hűl le a levegő.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2026.02.23. hétfő éjfélig

Ma a déli, délutáni óráktól az éjszakába nyúlóan egy hidegfronthoz kapcsolódóan akár a több hullámban is érkező záporok mellett, esetleg zivatar is előfordulhat. Erre nagyobb esély a középső országrész egy északnyugati-délkeleti szélesebb sávjában, illetve főként az északkeleti tájainkon van. Az intenzívebb konvektív cellákat a villámtevékenységtől függetlenül is átmenetileg viharos (~60-70 km/h) széllökések is kísérhetik.