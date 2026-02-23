Ha a Fidesz nyer, azzal a magyarok nyernek, míg ha a Tisza, azzal Berlin és Kijev - jelentette ki Kocsis Máté

Magyar Péterék feltétel nélkül támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását - többek között erről is beszélt a Fidesz frakcióvezetője országjáró körútján, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Péren tartott lakossági fórumon.

Sokan voltak kiváncsiak Kocsis Máté országjáró fórumára hétfőn este. A Győr-Moson-Sopron vármegyei Péren szó volt az ukrán fenyegetésről, a Tisza Pártól és a háború veszélyeiről is.

Ha a Fidesz nyer, azzal a magyarok nyernek, míg ha a Tisza, azzal Berlin és Kijev – erről is beszélt a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté a fórumon azt mondta:

a Tisza Párt feltétel nélkül támogatná Ukrajna európai uniós csatlakozását. Magyar Péterék a csatlakozás finanszírozásához minden olyan, a megszorításokra vonatkozó brüsszeli kérést teljesítenének, amire a magyar emberek már nemet mondtak, s amelyek ellentétesek az ország érdekeivel

– figyelmeztetett.

A fórum egyik kiemelt témája volt a Barátság vezeték ügye.

Kocsis Máté kijelentette: az ukránok a vezeték leállításával beavatkoztak a magyar választási küzdelembe.

Négy hét alatt több mint 200 települést keresnek fel Fidesz vezető politikusai. A Fidesz szombaton indította el a választási kampányát. A párt jelöltjei néhány óra alatt összegyűjtötték a szükésges számú aláírást és mintegy 196 ezer ajánlást adtak le. A kormánypártok azt ígérik, a választás napjáig mindenkit felkeresnek.

A M1 Híradó összeállítása a péri lakossági fórumról:

Elindult a Fidesz-KDNP négy hetes országjárása

Kiemelt kép. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője – Fotó: M1 Hiíradó