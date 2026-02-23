Műsorújság
Gázrobbanás Zalaegerszegen: egy idős asszonyt szabadítottak ki a romok közül a tűzoltók

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.23. 13:45

| Szerző: hirado.hu
A romok közül szabadítottak ki egy embert a tűzoltók, miután gázrobbanás történt egy zalaegerszegi házban hétfőn délelőtt – közölte honlapján a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (ZVKI).

A robbanás egy Farkas Dávid utcai ikerház egyik felében történt. Az épület fala megdőlt, a tető megroggyant, a házban tűz is keletkezett. A tűzoltók légzésvédelem mellett megfékezték a lángokat, illetve kiszabadították a tulajdonost a romok közül, akit átadtak a mentőszolgálat munkatársainak.

Az MTI helyszíni információi szerint az épületből kihozott idős asszony könnyebb sérüléseket szenvedett. A házban volt két gázpalack is, azokat nem érintette a robbanás.

Kósi Zsolt, a ZVKI szóvivője az MTI-nek elmondta: a robbanás feltételezhetően összefüggésbe hozható a gáztűzhellyel, de a pontos okot még vizsgálják.

Az épület harmada összeomlott, ezért lakhatatlanná, életveszélyessé vált.

Az ikerház másik fele nem károsodott – tette hozzá a szóvivő.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

