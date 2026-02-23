Fehér por: a rendőrség kiemeltebb bűnügyekkel foglalkozó főosztálya vizsgálja, mi történt Magyar Péterék buliján

A Magyar Nemzet információi szerint a rendőrség kiemeltebb bűnügyekkel foglalkozó főosztályára került az a feljelentés, amit Tényi István tett kábítószer birtoklása és más bűncselekmények gyanújával Magyar Péter botrányával kapcsolatban.

Tényi azt követően tette meg feljelentését, miután a Tisza-elnök maga vallotta be, hogy tavalyelőtt nyáron egy olyan házibulin fordult meg, ahol kábítószergyanús anyag is jelen volt.

A lap kiemelte, hogy immár a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztálya vizsgálja az ügyet, amelyben nem csupán kábítószer birtoklásáról, hanem tiltott adatszerzésről és személyes adattal való visszaélésről is szó van.

Felidézték, hogy nemrég Radnai Márk Tisza-alelnök nevével feltűnt egy titokzatos honlap, rajta egy fekete-fehér felvétellel, amin egy megvetetlen ágy és az éjjeli szekrényen fehér por látható.

Magyar Péter saját bevallása szerint két éve augusztusban valóban járt abban a lakásban, ahol alkoholt és kábítószergyanús anyagot is látott.

A Tisza Párt elnöke tagadja, hogy fogyasztott volna ezek közül bármit, azt állítja, hogy a képen látható szobában exbarátnőjével, Vogel Evelinnel volt.

Azóta kiderült, hogy velük együtt összesen hatan voltak jelen ekkor az Erzsébet körúti ingatlanban, rajtuk kívül egy arab származású férfi, egy ukrán nő, Magyar Péter testőre és a házigazda. Az arab férfi azt állította, mindannyian ismerték Magyar Pétert, akivel az este előző részében egy ukrán milliárdos családi érdekeltségébe tartozó budapesti szórakozóhelyen mulattak együtt.

Kiemelt kép: Magyar Péter Strasbourgban 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)